Laurita Fernández, además de brillar como conductora y bailarina, también la rompe en la cocina. Especialmente, cuando su objetivo es sorprender y deleitar a su novio, Claudio “Peluca” Brusca, con sus manjares dulces favoritos.

Muy tierna, la protagonista de Matilda, El Musical horneó la torta favorita de su novio productor y mostró el resultado a través de sus stories de Instagram. Orgullosa, contó que junto a su pareja la degustaría para ver cómo sabe.

“Grabé el paso a paso, pero se me borró. Les muestro el crumble de manzana, la torta favorita de Claudio, con avena, harina de arroz y edulcorante. La manteca me resultó irremplazable, veremos cómo sabe”, cerró Laurita, revelando los ingredientes de su receta. ¡Tiene pinta!

LAURITA FERNÁNDEZ “PUTEÓ” A CARLOS ROTTERMBERG EN UN ESTACIONAMIENTO

“¿Qué hacés si te encierran con el auto?”, le consultó el actor y conductor. Y Laurita fue extremadamente sincera en su respuesta.

“Soy horrible en esos momentos. Yo lo conocí a Carlitos Rottemberg, que es el productor de la obra, punteándolo”, comentó.

Acto seguido, relató los hechos: “Yo estaba llegando a mi primera reunión de Sugar, nerviosa, ansiosa, y no quería llegar tarde”.

“Voy a la cochera que está al frente del teatro. Veo un auto que entra de frente, que no me dejaba ingresar y un hombre que se acerca y me toca el vidrio”, continuó Laurita.

“Yo, en mi cabeza, pensé que me iba a decir ‘nenita, no ves, que no sé qué...’”, agregó, con picardía.

Luego, la actriz y bailarina contó su reacción sin filtros: “Y yo ‘boludo, ¿qué querés? Si yo entro por la derecha, vos tenés que salir por izquierda’, le dije”.