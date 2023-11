Luego de haber protagonizado fuertes cruces con Coti Romero y Flor Vigna en Bailando 2023, Lourdes Sánchez rompió el silencio y fue contundente al hablar de sus peleas mediáticas en el programa que conduce Marcelo Tinelli por América.

“Es más el enojo de la gente que me llenaban la cabeza contra Flor y yo no quería seguir metiendo leña al fuego, estoy para disfrutar de la vida. Yo la estoy pasando genial porque cuando Coti me atacaba yo pensaba ‘no sé ni lo que dice’”, comenzó diciendo la participante del certamen de baile en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Yo sentí que mi picanteada con Flor fue algo más tonto, pero como la lastimó, pido perdón. Nunca fuimos amigas, siempre fuimos como compañeras. Aclaramos las cosas para seguir cruzándonos y que esté todo bien. Yo quiero paz. Por eso, cuando Coti me buscaba tanto trataba de no seguirle el juego. El día que me la crucé, la abracé y le dije, ‘somos correntinas’”, agregó, sincera.

Por último, cuando le dijeron que podría dar “algún curso de deconstrucción”, la pareja de el Chato Prada –con quien tiene a su pequeño, Valentín- cerró, sin vueltas: “Coti y Flor que se deconstruyan solas, son grandes”.

TAJANTE PEDIDO DE FLOR VIGNA A MARCELO TINELLI EN BAILANDO 2023

Luego del fuerte cruce que mantuvo con Lourdes Sánchez, Flor Vigna dejó en claro que pudo limar asperezas con la bailarina, pero aprovechó la gala en la que presentó su salsa de a tres (junto a Rodrigo Tapari) para hacerle un pedido especial a Marcelo Tinelli.

“Te quiero decir a vos que no me gustan los quilombos, así que traten de no ponerme en esa situación”, atinó a decir la participante del programa de América, mirando fijo a los ojos del presentador.

“Perfecto. ¿Yo qué tengo que ver?”, fue la respuesta de Tinelli, algo asombrado por las palabras de la cantante. Pero Vigna se mantuvo firme con su postura: “Porque vos dijiste que te gusta verme enojada y a mí no me gusta”.

“Bueno listo, no te enojes entonces. Te sé de carácter”, cerró Marcelo, entre risas, antes de que la pareja de Luciano Castro abandone el estudio, contenta por haber podido solucionar sus chispazos con Lourdes.