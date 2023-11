A pocos días de su boda con Manu Urcera, Nicole Neumann recibió un baldazo de agua fría cuando un grupo de periodistas le contaron que Fabián Cubero haría un nuevo juicio contra ella, esta vez por la manutención de su hija Indiana, que se fue a vivir con él.

Según contó Pía Shaw en A la Barbarossa, Fabián Cubero le reclama la cuota alimentaria de Indiana, que hace un año que vive en su casa, dado que se ocupa de sus gastos de colegio y manutención, y no recibe ayuda por parte de su madre.

De acuerdo a Pía, Cubero accionaría contra Nicole por “estafa procesal, reducción de cuota de alimentos y reclamo de deuda existente”, y agregó que sería la joven la que empujaría a su padre a hacer esta presentación ya que tiene su derecho a reclamar alimentos.

QUÉ DIJO NICOLE NEUMANN DE LA NUEVA DEMANDA DE FABIÁN “POROTO” CUBERO

En este punto, un cronista de Poco correctos encaró a Nicole a la llegada a la productora Kuarzo, donde ella participa como jurado de Los 8 escalones de los 3 millones, aunque la encontró un poco despistada al respecto.

“No me enteré de nada. No miro nada. La verdad es que estoy disfrutando esta semana con el casamiento. Mis hijas están bien y es lo único que importa y vengo a trabajar así que les agradezco, pero tengo que arrancar”, se excusó la modelo mientras se abría paso hacia el interior de la productora.

Fabián Cubero habló de Nicole Neumann.

Estalló la bomba entre Nicole Neumann y Fabián Cubero.

“Legalmente el doctor Castillo y Fabián (Cubero) pueden hacer lo que quieran, pero justo en la semana en que se casa aparece esto y se instala fuerte en los medios”, analizó el Pollo Álvarez en el ciclo de eltrece, mientras María Belén Ludueña le contaba que habló con la abogada de la modelo.

“En la misma línea, me comuniqué con Celia Gallardo, la abogada de Nicole, y le pregunté (…) y me dijo ‘No tengo ninguna información que dar. Nicole no está notificada de nada, por ende desconozco si lo que me dicen es correcto o no”, reveló la panelista.

