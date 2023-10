A mediados de 2017, Nicole Neumann y Fabián Cubero confirmaron públicamente su separación. Desde entonces, la expareja no logró la armonía, por el bienestar de sus tres hijas en común, y los conflictos lejos de reducirse se multiplican.

En ese marco, Cinthia Fernández expuso en Bien de mañana su personal conclusión sobre la imposibilidad de que la modelo y el exfutbolista se lleven bien, a seis años del divorcio.

LA CONTUNDENTE CONCLUSIÓN DE CINTHIA FERNÁNDEZ SOBRE LA GUERRA ENTRE NEUMANN-CUBERO

Fabián Doman: -La situación Nicole-Cubero, ¿por qué ese divorcio no termina de cicatrizar? Ella está en pareja. Él está en pareja y fue papá. Se lleva re bien con Mica. Digo “¿por qué?”.

Damián Rojo: -Porque viene mal de arranque. Ellos se separaron con mucho conflicto. Enojados. Denunciándose. Enseguida Fabián formó pareja con Mica, y Nicole no.

Fabián Doman: -Tan enseguida no.

Cinthia Fernández: -Nicole iba y venía con distintas parejas...

Horacio Cabak: -¿Pero quién aviva el fuego del quilombo? Se tendría que haber acabado hace tiempo y lo están avivando permanentemente.

Cinthia Fernández: -Esto no es información, es mi opinión porque no podemos estar en los sentimientos de la persona. Pero para mí Nicole no puedo procesar en su cabeza que Fabián armó una pareja estable con Micaela. Ellos sí se separaron en malos términos, pasó lo del viaje que Cubero la descubre que se había ido de viaje con otro hombre…

Fabián Doman: -¿Ellos por qué se separan?

Silvina Escudero: -Ella dijo que lo dejó porque lo dejó de amar.

Cinthia Fernández: -Eso es lo que dice Nicole, pero después lo que pasó fue que una amiga de...

Damián Rojo: -Lo de Italia, que estaba con un representante de fútbol. Ella viajó por otra cosa y se encontró con otro hombre. Lo engañó. Pero creo que ellos venían peleados desde antes.

Cinthia Fernández: -Estaban rotos. Si ella decidió estar con otra persona fue porque estaban rotos.