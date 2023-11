Luego de que El Polaco contara que está viviendo una fuerte crisis de pareja con Barby Silezi, ella confirmó la separación en diálogo con Guido Záffora y estalló en redes sociales luego de haberlo visto en Brasil, destino al que el cantante viajó para ver el partido de Boca Juniors contra el Fluminense.

En este contexto, tras lanzar fuertes mensajes que estarían dedicados a su ex, quien la habría restringido en redes para que ella no viera sus stories de Instagram, Barby compartió un explosivo mensaje deslizando que se siente poco valorada y querida por el padre de su hija Abril.

“El lugar correcto te valora de la forma correcta, si no sos valorado, no te enojés, significa que estás en el lugar equivocado; quien no te valora no te quiere. Este es el mejor consejo que vas a escuchar hoy”, expresa el contundente video que Barby compartió vía stories, sin dudas, dedicado a su ex.

EL DESCARGO DE BARBY SILENZI TRAS VER AL POLACO EN BRASIL

“Explico porque no se entendió. Una persona me restringió para que yo no pueda ver sus historias. Y las cuentas de mis hijas también porque las manejo yo”, escribió la bailarina en Instagram, sobre el viaje del Polaco a Río de Janeiro.

“Ahora me pregunto, ¿por qué no me bloqueas y listo? ¿O si lo hacés te van a empezar a preguntar cosas? Bueno, no sé, no entiendo mucho de este tema. Yo sería más práctica, bloqueo y fin. Cada uno con sus mambos”, se despachó.

Barby Silenzi, quien estará en la salsa de tres de Bailando 2023 con El Conejo, agregó: “Estoy aburrida. Leo teorías de lo que les conté”.