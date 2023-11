Muy agradecida, Nicole Neumann hizo eco del dulce mensaje que le mandó Allegra Cubero, una de sus tres hijas con Fabián Cubero, por su cumpleaños número 43. Esta tierna dedicatoria se dio en medio del rumor de pelea que revolotea cerca de la modelo y la adolescente.

“Feliz cumple ma, gracias por todo lo que hacés por nosotras. Sos la mejor mamá, te amo”, le dedicó Allegra a Nicole a través de sus stories de Instagram junto a un tierno collage que ilustra los momentos más felices vividos juntas durante estos últimos años.

Este posteo, que deja en evidencia que con la adolescente sigue manteniendo un sólido vínculo, se dio después de que Nicole desmintiera el rumor de que Allegra, al igual que Indiana, habría elegido vivir con su papá y no con ella. “¡Absolutamente mentira! Dejen de poner pavadas sobre menores que leen y lastiman, por Dios. Si supieran la verdad… Dios”, había dicho la conductora, indignada.

QUÉ DIJO MICA VICICONTE SOBRE LA RELACIÓN DE NICOLE NEUMANN E INDIANA CUBERO

Mica Viciconte, la pareja de Poroto Cubero, fue consultada por Intrusos sobre la relación de Nicole Neumann y su hija mayor.

“Todo tranqui. No puedo hablar y cuando digo algo, siempre se me recrimina, se dice algo que no es, así que vivo la vida misma”, se justificó.

Sin embargo, se animó a dejar una reflexión sobre el conflicto familiar que la toca de cerca. “A veces, y hablo en general, dicen que los chicos son influenciados, que esto, que lo otro… No hablo de este caso puntual, pero los chicos hablan, tiene voz. A veces también hay que escuchar”, explicó.