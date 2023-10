Luego del esperado reencuentro entre Indiana Cubero y Nicole Neumann, la adolescente habría resuelto ir al casamiento de su madre con Manu Urcera, según lo que informó La Pavada de Crónica.

La mayor de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann se lo comunicó a su mamá, que demostró su felicidad durante las grabaciones de Los 8 escalones .

De esta manera, Indiana se suma a Allegra y Sienna, sus hermanas, para estar al lado de Nicole el día de su boda con Urcera.

Nicole Neumann e Indiana Cubero / Fuente: Instagram

QUÉ DIJO MICA VICICONTE SOBRE LA RELACIÓN DE NICOLE NEUMANN E INDIANA CUBERO

Mica Viciconte, la pareja de Poroto Cubero, fue consultada por Intrusos sobre la relación de Nicole Neumann y su hija mayor.

“Todo tranqui. No puedo hablar y cuando digo algo, siempre se me recrimina, se dice algo que no es, así que vivo la vida misma”, se justificó.

Sin embargo, se animó a dejar una reflexión sobre el conflicto familiar que la toca de cerca. “A veces, y hablo en general, dicen que los chicos son influenciados, que esto, que lo otro… No hablo de este caso puntual, pero los chicos hablan, tiene voz. A veces también hay que escuchar”, explicó.