El Conejo y su bailarina, Martina Peña, protagonizaron un cruce en un móvil en el que ella dejó en claro que no quiere estar involucrada en las polémicas con Coti Romero.

“Que hagan lo que quieran, pero a mí no me metan en el medio, yo estoy trabajando. Yo nunca me porté mal con él, nunca insinué ni nada de lo que dijo ella”, dijo Martina.

“Yo también esperé que él diga algo”, sumó y el exparticipante de Gran Hermano 2022 explicó: “Yo no quise invadirte mientras vos te estabas defendiendo, no soy quien para meterme”.

El Conejo y Martina Peña.

“Yo creo que voy a hablar con Coti, va a ser lo mejor. Supongo que ella me va a decir la verdad y yo también, porque no está bueno que haya tensión entre nosotras”, decidió Martina al final.

LA TRISTEZA DEL CONEJO POR PERDER A COTI ROMERO

El Conejo habló con LAM y confesó lo triste que se siente por perder a Coti Romero, a quien conoció en el reality show de la Casa de Gran Hermano 2022.

“¿Vos sentis que la perdiste a Coty?”, le preguntó el cronista y ella contestó: “Sí, totalmente. Pero bueno. Será cuestión de tiempo, me servirá para otra relación”.