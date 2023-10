Luego de que sonara con fuerza los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante cuando mantuvo una fuerte crisis con Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), el cantante habló de su vínculo con la empresaria.

Indagado por sus declaraciones en las que había dado entender que tuvo un ida y vuelta amoroso con Wanda, el cantante dijo lo suyo en una nota que dio a LAM: “Hablé de no apresurarse porque novios no somos, no fuimos”, lanzó. Y se mostró algo incómodo ante la pregunta sobre si hubo algo con la hermana de Zaira Nara: “Anduvo, sí… cuando estábamos por acá”.

Por otro lado, L-Gante no le esquivó a la posibilidad de una “segunda vuelta” con la empresaria: “Siempre en la vida se puede, olvídate”. Además, dejó muy en claro que no se sintió lastimado por la esposa de Icardi y cerró: “No soy de sufrir mucho. Cuando me pasa algo a mí o alguna enfermedad de alguien que quiero, eso sí puede ser; pero después, desamores, no. Siempre estuve tranquilo de que se mantiene un vínculo buena onda con ella”.

WANDA NARA HABLÓ DE L-GANTE TRAS LOS RUMORES DE UN ENCUENTRO

Wanda Nara habló con Socios del Espectáculo sobre los rumores de un encuentro con L-Gante tras su regreso al país y también hizo referencia a su salud en medio de la incertidumbre.

“¿Fuiste a ver a L-Gante los otros días? ¿Es así?”, le preguntaron a la empresaria, que respondió: “No, estuve haciendo algo que dentro de muy poquito van a ver, se viene algo nuevo con la música, muy pronto”.

Sobre su salud, la esposa de Mauro Icardi expresó: “Es difícil hablar porque a veces no entendes si te van a entender o si te vas a prestar a comentarios que en un momento así no estas con ganas de escuchar. En algún momento voy a hablar un poquito más para ayudar”.