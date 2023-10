Luego de la preocupación que despertó su salud, Wanda Nara regresó a la Argentina para seguir el tratamiento que le indicaron los médicos y rompió el silencio sobre cómo se encuentra actualmente.

“Estoy bien. Vine para hacer mi tratamiento, pero todo bien”, comenzó diciendo la esposa de Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas, Francesca e Isabella) en una nota que dio a Socios de Espectáculos, el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

“A veces, es difícil hablar porque no sabés si te van a entender o te vas a prestar a comentarios que en un momento así no estás con ganas de escuchar. Pero bueno, en algún momento voy a hablar un poquito más para ayudar a los que estén pasando lo mismo y quizás, puedan sentirse acompañados”, agregó, a corazón abierto.

Por último, indagada por sus proyectos laborales, Wanda cerró: “Tengo contrato con Telefe que lo firmé la semana pasada y seguramente volvemos con MasterChef. También estuve haciendo algo que dentro de muy poquito van a ver. Se viene algo nuevo con la música muy pronto”.

KENNYS PALACIOS REVELÓ CÓMO LE IMPACTÓ A MAURO ICARDI ENTERARSE DEL PROBLEMA DE SALUD DE WANDA NARA

Luego de que Wanda Nara rompiera el silencio y diera más detalles de su estado de salud, Kennys Palacios recordó cómo fue para el entorno más íntimo de la empresaria conocer esta noticia y dio detalles de cómo se encuentra su íntima amiga en la actualidad.

“Wanda está bien. Al principio, fue chocante; pero fue chocante para todos. Yo creo que Wanda sabe cómo afrontar las cosas”, comenzó diciendo el participante de Bailando 2023 –el programa que conduce Marcelo Tinelli por América- en su visita a LAM.

Por otro lado, ante la pregunta de Ángel de Brito sobre cuál fue la reacción de Mauro Icardi ante las inesperadas novedades sobre el cuadro clínico de su esposa (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), Kennys respondió: “Creo que él fue el que le tuvo que dar fuerzas para que ella no caiga. Fue fuerte la noticia y fue fuerte para todos”.

“Me acuerdo que ese día estaba por ir a Intrusos y a último momento me bajé porque si me llegaba a enterar de la noticia ahí…”, agregó el estilista sobre el momento en el que se supo sobre la enfermedad de Wanda. Y el conductor terminó la frase de su invitado: “Caés redondo, obviamente”.