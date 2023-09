Luego de la gran preocupación que despertó su salud, Wanda Nara compartió una foto en las redes donde se la ve en la entrada del hospital Medicana Internacional (en Turquía), el cual habría elegido para atenderse.

“Gracias”, escribió la esposa de Mauro Icardi –con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella- en Instagram Stories junto a la postal que dio a conocer a sus seguidores y un emoji de unas manitos rezando.

Foto: Captura de Instagram Stories

Además, Wanda se mostró acompañada de su mamá, Nora Colosimo, a quien le dedicó otra publicación conociendo las innovaciones tecnológicas que ofrece el lugar con otro emoji de un corazoncito.

Semanas atrás, la joven ecidió responder las consultas de sus seguidores y no le esquivó a las preguntas relacionadas sobre su cuadro clínico: “¿Estás mejor de salud? Te quiero, cuídate”, fue el cariño mensaje que le hizo llegar un usuario de Instagram. A lo que Wanda respondió, sincera: “Sí”, comenzó diciendo.

Foto: Captura de Instagram Stories

“Estoy siguiendo los tratamientos. De a poco, y con el amor de todos lo que me aman”, agregó. Además, la empresaria (que también es madre de Valentino, Constantino y Benedicto; frutos de su anterior relación con Maxi López), acompañó sus palabras con una imagen en la que se le va junto a un profesional de la salud sosteniéndole un algodón en su brazo después de lo que sería una extracción de sangre.

KENNYS PALACIOS CONTÓ CÓMO SON LOS DÍAS DE WANDA NARA

Luego de la preocupación que despertó la salud de Wanda Nara –motivo por el cual recurrió a las redes para ponerle punto final a las especulaciones y contar en primera persona cómo está- Kennys Palacios dio detalles del día a día de su íntima amiga.

“Lo único que te puedo decir es que capaz leo o escucho que dicen cosas que no son, o pavadas, o que se atreven a opinar sin conocer ni esperar. Veo que todos tienen mucha libertad para hablar y opinar de ciertos temas y no esperan que la persona hable o no hable porque nadie tiene por qué decir algo que no quiere o no tiene ganas”, comenzó diciendo el peluquero en una nota que dio a LAM.

“Hay muchas personas que hablaron muy libremente y cuando va a ciertos lugares piden que los cuiden, y no hacen lo que ellos piden”, agregó, sin querer dar nombres no ahondar en detalles sobre este tema.

Por último, el entrevistado dejó en claro lo importante que es para Wanda refugiarse en su círculo más íntimo: “Fuimos a ver Matilda, el musical. La verdad es que seguimos haciendo la misma vida de siempre. Seguimos trabajando, saliendo, yendo a cenar y al teatro porque son las vacaciones de las nenas”.