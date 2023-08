Luego de la gran preocupación que despertó su salud, Wanda Nara decidió hablar por primera vez en público de su cuadro clínico en una profunda nota que dio a Telefe Noticias, en la que abrió su corazón y compartió sus sentimientos con el público.

Todo comenzó cuando Cristina Pérez ahondó en el presente de la exconductora de MasterChef: “Wanda, ¿cómo estás de salud? ¿Estás siguiendo algún tratamiento? ¿Querés contarle a la gente un poco de diagnóstico y de cómo estas transitando este momento?”, indagó la conductora.

“Me hice unos análisis que, como se supo y se filtró, no salieron como esperábamos. Era algo de rutina que yo siempre me hago antes de viajar, un chequeo. Fue como un shock porque, en ese momento, lo primero que me dijeron fue ‘no te podés subir a un avión’”.

Fue entonces que, tras una breve pausa, la entrevistada se sinceró en vivo: “La verdad es que fue todo muy rápido para mí. Un viernes terminó MasterChef, que fue el último día que grabamos, el domingo fue la entrega de premios de los Martín Fierro y a los poquitos días yo tenía que viajar”.

En cuanto a lo que significó esta noticia en su círculo más íntimo, remarcó: “Fue un shock para toda la familia y fue todo muy de golpe. Yo dudo en hablar o no del tema. Me encantaría poder hablarlo libremente, pero a veces la gente te juzga que piensa que no es real, o que si lo hablás no es tan serio. Entonces, prefiero guardármelo”

“Mi gente está y cuando yo esté un poquito más fuerte o sienta que lo puedo contar, obviamente, lo voy a salir a decir. Me hubiera gustado que fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto”, añadió.

Y continuó: “Cuando me preguntaban si le iba a hacer juicio a la persona que lo filtró (en referencia al periodista Jorge Lanata), dije que no. No voy a hacerle juicio a nadie porque trabajo en este ambiente desde muy chiquita y la letra chica o que no nos gusta es eso, que haya cosas que uno no quiere que salgan”.

“Puede pasar que haya cosas que uno no quiere que salga y hay veces que los famosos publicamos cosas para promocionarnos. Así como me acompañaron en las buenas, también me están acompañando muchos periodistas en lo privado. Y no, no tengo nada para decir. Obviamente me sacudió, porque en un momento en el que no sabía qué tenía, tuve que salir a dar explicaciones. Y sobre todo soportar a gente que diga ‘lo está diciendo ella’. La gente que me conoce sabe que nunca jugaría con una cosa así. Si hay algo que soy es buena persona y no jugaría nunca con un tema de salud. Me parece que hay un momento que hay un límite y es la salud”, cerró Wanda.

Kennys Palacios contó cómo son los días de Wanda Nara

Luego de la preocupación que despertó la salud de Wanda Nara –motivo por el cual recurrió a las redes para ponerle punto final a las especulaciones y contar en primera persona cómo está- Kennys Palacios dio detalles del día a día de su íntima amiga.

“Lo único que te puedo decir es que capaz leo o escucho que dicen cosas que no son, o pavadas, o que se atreven a opinar sin conocer ni esperar. Veo que todos tienen mucha libertad para hablar y opinar de ciertos temas y no esperan que la persona hable o no hable porque nadie tiene por qué decir algo que no quiere o no tiene ganas”, comenzó diciendo el peluquero en una nota que dio a LAM.

“Hay muchas personas que hablaron muy libremente y cuando va a ciertos lugares piden que los cuiden, y no hacen lo que ellos piden”, agregó, sin querer dar nombres no ahondar en detalles sobre este tema.

Por último, el entrevistado dejó en claro lo importante que es para Wanda refugiarse en su círculo más íntimo: “Fuimos a ver Matilda, el musical. La verdad es que seguimos haciendo la misma vida de siempre. Seguimos trabajando, saliendo, yendo a cenar y al teatro porque son las vacaciones de las nenas”.