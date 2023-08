La final de MasterChef Argentina emocionó hasta las lágrimas a Wanda Nara, ya que se trató de su debut como conductora en el prime time de la televisión argentina.

Una vez consagrado Rodolfo Vera Calderón como gran ganador del certamen que tiene a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis como jurados, la esposa de Mauro Icardi recibió una tremenda ovación de sus compañeros de trabajo: “Olé, olé, olé, Wanda, Wanda”.

Por eso, luego se quebró al abrazar a una de las productoras que la acompañó durante todas las extensas jornadas de grabaciones, que concluyeron antes de que se internara y explotaran las versiones sobre su delicado estado de salud.

Wanda Nara con Rubí en la final de MasterChef Argentina. (Fuente: @Wanda_Nara) Por: Wanda Nara.

En esos momentos, Kennys Palacios fue el incondicional que la contuvo y junto a quien posó para la foto grupal.

Obvio, Mauro Icardi también fue testigo del episodio final de Wanda Nara a cargo de MasterChef Argentina.

EL POSTEO DE WANDA NARA EN LA PREVIA A LA FINAL DE MASTERCHEF ARGENTINA

“Para mi en lo personal un desafío inolvidable. Un proyecto internacional que realice en mi amado País , llamado #masterchef y rodeada del mejor equipo que puede existir”.

El posteo de Wanda Nara por la final de MasterChef.

“Confieso que tuve miedo. Sentí cada palabra que decían los que confiaban y los que no . A todos los escuché y les quise dar la mejor versión de mí, la verdadera. Quien me conocía esta feliz de que pude ser yo”.

“Quien no me conocía, en este formato que me dio libertad de ser Wanda al 100 por ciento me conoció , esta soy yo”, enfatizó Wanda Nara.