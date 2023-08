En medio de la expectativa por debutar en la pista de Bailando 2023, Kennys Palacios reveló la promesa que le hizo Wanda Nara si logra llegar lejos en el certamen que conducirá Marcelo Tinelli por América.

“Wanda me prometió que si llegaba a diciembre me va a ir a ver al Bailando”, comenzó diciendo el estilista en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Wanda me prometió que si llegaba a diciembre me va a ir a ver al Bailando”.

Por otro lado, el entrevistado se refirió a la salud de su íntima amiga, que en los últimos tiempos se convirtió en el tema principal de los medios: “Tengo como un gran respeto a lo que es la salud, el hospital, los médicos. Al principio quedé en shock y no entendía lo que me estaban diciendo, me quedé pensando mucho y te empezás a hacer preguntas”, reflexionó.

Y agregó: “Wan es muy fuerte en ese sentido. Ella es la que lleva la batuta en todo, aparte veníamos de trabajar, de Masterchef, todo normal. Nos paralizó a todos cuando nos enteramos”.

“Al principio quedé en shock y no entendía lo que me estaban diciendo, me quedé pensando mucho y te empezás a hacer preguntas”.

Y cerró, sincero: “Con Wan tenemos otra relación, hace 12 años que laburamos juntos. Nosotros hablamos todos los días por teléfono, ella está apoyándome todo el tiempo, siempre al pie del cañón. Y con los hijos también me llevo bárbaro, soy como el tío postizo, con Mauro Icardi lo más, no tengo nada que decir, siempre ha sido una excelente persona conmigo, somos mucho de bromear”.

KENNYS PALACIOS CONTÓ CÓMO SON LOS DÍAS DE WANDA NARA

Luego de la preocupación que despertó la salud de Wanda Nara –motivo por el cual recurrió a las redes para ponerle punto final a las especulaciones y contar en primera persona cómo está- Kennys Palacios dio detalles del día a día de su íntima amiga.

“Lo único que te puedo decir es que capaz leo o escucho que dicen cosas que no son, o pavadas, o que se atreven a opinar sin conocer ni esperar. Veo que todos tienen mucha libertad para hablar y opinar de ciertos temas y no esperan que la persona hable o no hable porque nadie tiene por qué decir algo que no quiere o no tiene ganas”, comenzó diciendo el peluquero en una nota que dio a LAM.

“Lo único que te puedo decir es que capaz leo o escucho que dicen cosas que no son, o pavadas, o que se atreven a opinar sin conocer ni esperar”.

“Hay muchas personas que hablaron muy libremente y cuando va a ciertos lugares piden que los cuiden, y no hacen lo que ellos piden”, agregó, sin querer dar nombres no ahondar en detalles sobre este tema.

Por último, el entrevistado dejó en claro lo importante que es para Wanda refugiarse en su círculo más íntimo: “Fuimos a ver Matilda, el musical. La verdad es que seguimos haciendo la misma vida de siempre. Seguimos trabajando, saliendo, yendo a cenar y al teatro porque son las vacaciones de las nenas”.