Desde que Julieta Poggio se separó de su novio de toda la vida, Lucca Bardelli, no volvió a blanquear un romance. Aunque siguen vinculándola sentimentalmente con Marcos Ginocchio, de quien se hizo muy amiga en la casa de Gran Hermano 2022 y con quien construyó una “relación súper especial”.

Con humor, la actriz de Coqueluche evidenció en Instagram que con sus mejores amigas disfruta de ser una “solterona”. De hecho, compartió las fotos de su última “pijamada” con las chicas para hacer eco de los momentos de entrecasa más divertidos vividos las tres juntas.

“Pijamada de solteronas con Ori y Agus”.

“Pijamada de solteronas con Ori y Agus”, expresó Juli al pie de las postales que las muestran haciéndose todo tipo de tratamientos faciales con mascarillas, en pijama, medias de colores y luciendo originales accesorios de “peluchito” para el cabello. ¡Se divierten!

JULIETA POGGIO CONTÓ POR QUÉ LLEGÓ UNA HORA Y MEDIA TARDE AL TEATRO

“Estaba el taxi preparado en la puerta desfile, pero fue un caos la ciudad. Bocinazos, gente gritando con la remera de River, una locura y yo llorando, desesperada”, relató, al ciclo de Ángel de Brito.

“Fue un drama, pero cuando llegué, me concentré, di lo mejor de mí y fue tremenda función. Todos dimos el triple de lo que damos siempre y salió todo bien”, aseveró, haciendo que el conductor ironice. “O sea que tenés que llegar siempre tarde”, se despachó.

También desmintió que Betiana Blum, Mónica Villa, Mario Guerci, Agustín Sullivan o el mismo José María Muscari se molesten con ella. “Divino mi elenco. Llegué en un estado feo. Me bajaron porque saben que soy muy responsable con mi trabajo, siempre estoy lista, jamás me pasó y jamás pensé que me iba a pasar y nunca me va a volver a pasar en la vida. Fue un caso de fuerza mayor”, concluyó.