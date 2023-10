Tras un largo periodo alejada de la TV, Susana Romero regresó al medio de la mano de Tomi Dente, que la invitó al segundo programa de Entre nos, su nuevo ciclo de entrevistas en el que la actriz no dejó tema sin tratar, entre ellos su experiencia con la Virgen María en Córdoba.

La ex Chica Olmedo compartió varias imágenes sobre el día en que viajó a Córdoba con su amiga Elsa, quien le dejó un mensaje que la hizo emocionar, y una visión le cambió su vida completamente.

“Son tremendas las imágenes, eso es una S, es una palabra que se forma. Lo primero que me pasó de lo que llamo ‘energía’ fue ir a tocar la imagen que yo pinté y me dio un shock de electricidad que me tiró unos cuatro metros”, contó Susana.

LA SAGRADA EXPERIENCIA DE SUSANA ROMERO CON LA VIRGEN MARÍA QUE CAMBIÓ SU VIDA PARA SIEMPRE

“No me asusté, volví. Yo estaba presentando mi libro en Capilla del Monte y había un montón de gente mirando las fotografías, y de repente la mujer de Dante Franch, que era con quien hacía viajes a la montaña y hacíamos vía crucis, (…) captó la imagen”, relató.

Susana Romero (Foto: Captura Entre Nos de Net TV)

“Ahí se ve la Virgen. La imagen que estaba proyectándose y se fue elevando sobre la gente. Es impresionante”, dijo, mientras la producción ponía al aire la imagen. “Era tan feliz, fue en un momento bastante difícil para mí porque mis chiquitas tomaron la decisión a los 12 años de irse a vivir con el padre”, recordó con tristeza.

“Yo preparaba las mochilas para ir al colegio y dije ‘bueno, ya no es lo mismo’. Estuve tanto tiempo sola que me empezaron a pasar cosas. Primero recibí un mensaje, donde no sabés la voz de quién es... atribuí que era María, que yo la amo”, agregó, sobre la Virgen, cuyas apariciones “la hicieron muy feliz, y le llenaron la vida y el corazón”.

