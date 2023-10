A lo largo de 55 años, Horacio Pagani llevó una carrera plena de éxitos y viajes alrededor del mundo, aunque las nuevas generaciones lo conocen más por sus estallidos de mal humor en los ciclos deportivos en los que participa y en Bendita.

Este sábado, Horacio participó del debut de Tomi Dente con Entre nos (Net TV, sábados y domingos a las 20) y le aseguró al conductor que no iba a caer en su trampa. “Yo dije en Bendita, cuando veía gente que lloraba en tus programas, ‘Mirá estos giles que van a llorar ahí’. No voy a llorar, pero soy muy sensible”, advirtió.

Claro que esa promesa se desplomó cuando el conductor anunció que “una persona muy especial, amigo y compañero de trabajo” le había dejado un mensaje. “Todos te tienen como el cabrón, el que está siempre enojado, por eso te voy a desenmascarar, porque sos el amigo de los amigos, el que siempre está”, le dijo Marcelo Palacios.

“Sos el que labura, el que le gusta que a su familia le vaya bien, el que te ocupás de todos y de todos los detalles. Y me sensibilizo porque siempre estamos discutiendo, pero cuando me acuerdo de vos, de las cosas de la vida, como decís vos ‘En cuestiones del amor, nadie sabe como vos’”, cerró el periodista.

HORACIO PAGANI SE QUEBRÓ EN VIVO TRAS VER UN MENSAJE DE MARCELO PALACIOS

Tras ver el mensaje de la persona con la que tiene el récord de peleas en Estudio Fútbol, Pagani se quebró al aire, pero aguantó las lágrimas como pudo, ahogó un sollozo y con lágrimas en los ojos confesó: “Casi me hacés ensartar, ¿eh?”.

“Lo quiero mucho a Marcelito y él es el tipo que mejor me sabe marcar, el que me dice las cosas más terribles, y sin embargo es el que nunca me enoja. Conocemos el juego, y con él inventamos una forma”, admitió.

“Él me agrede brutalmente para hacerme reaccionar, y yo lo agredo a él. Y le digo ‘Mirá que no se puede decir más gordo’, porque yo antes le decía ‘¡Gooooordo!’. Yo destaco de la gente una virtud principal: la generosidad, y él lo es”, agregó Pagani.

Horacio Pagani y Marcelo Palacios (Captura: Net TV)

“Yo me doy cuenta cuando un tipo que es poderoso no amarrete, que no es mezquino, y eso es una manera de distinguir a la gente”, analizó el periodista, aún con las lágrimas a flor de piel, y adelantando que será “víctima” de sus compañeros de Bendita.

“Mi mujer, Cecilia, me reconoce a los tres o cuatro que son amigos, diciendo ‘Estos nunca te pidieron nada’, porque están los que te piden y te piden laburos, conexión, cualquier cosa. Estos no te piden, te ofrecen lo que quieras”, cerró Horacio Pagani.

