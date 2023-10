Tini Stoessel fue una de las artistas argentinas que se destacó en la entrega de los Premios Billboard a la Música Latina 2023. En medio de los rumores que volvieron a conectarla con su expareja, Rodrigo de Paul, la cantante argentina impactó a los presentes por su espectacular look.

Por primera vez, la artista se hizo presente en la alfombra roja luciendo un corte de cabello carré, bien corto, que le llega hasta la altura de los hombros. En diálogo con un vestido negro súper ceñido al cuerpo, sin mangas, que se destaca por su escote profundo y “acordonado”.

Siempre atenta a las últimas tendencias, la artista le sumó a su outfit unos anteojos de sol negro, bien de diva, accesorios dorados y se pintó los labios de rojo, los que destacó con un “gloss” que le dio aún más brillo del que ya porta. ¡Diosa indiscutida!

TINI STOSSEL HABLÓ EN PLENO SHOW SOBRE SU SALUD MENTAL

La artista, que hoy es relacionada con el actor brasileño André Lamoglia, contó los motivos detrás de lo movilizada que se sentía.

“Me emociona mucho que sea el anteúltimo show y estar compartiendo con gente que me quiere mucho y me acompañaron en un proceso personal y me ayudaron a crecer un montonazo y que crecí como nunca antes en mi vida”, reflexionó.

“La vida se trata de volver a intentarlo todos los días y todos los días van a pasar cositas, pero les prometo que si lo empezás a ver desde el lugar de ‘¿qué es lo que la vida me está mostrando para que yo aprenda, crezca y sea una mejor persona?’, te cambia la forma de aprender de esas cosas que no son tan lindas”, concluyó.