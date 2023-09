Desde que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron su inesperada separación, a ella comenzaron a vincularla sentimentalmente con el famosísimo actor André Lamoglia, quien la rompió en Elite, la serie de Netflix que fue furor.

En este contexto, Juariu compartió a través de sus stories de Instagram una pista que reavivó los rumores de romance entre la reconocida cantante argentina y el artista brasilero.

“André Lamoglia, el brasilero de Elite, subió un carrete de fotos. Y hay una con las extensiones de Tini”, le escribieron a Juariu. “¿Estas dicen que son de Tini?”, les preguntó la host digital a sus fans, junto a la foto de él con el aplique de cabello que sería de ella. ¿Confirmación en puerta?

TINI STOSSEL HABLÓ EN PLENO SHOW SOBRE SU SALUD MENTAL

La artista, que hoy es relacionada con el actor brasileño André Lamoglia, contó los motivos detrás de lo movilizada que se sentía.

“Me emociona mucho que sea el anteúltimo show y estar compartiendo con gente que me quiere mucho y me acompañaron en un proceso personal y me ayudaron a crecer un montonazo y que crecí como nunca antes en mi vida”, reflexionó.

“La vida se trata de volver a intentarlo todos los días y todos los días van a pasar cositas, pero les prometo que si lo empezás a ver desde el lugar de ‘¿qué es lo que la vida me está mostrando para que yo aprenda, crezca y sea una mejor persona?’, te cambia la forma de aprender de esas cosas que no son tan lindas”, concluyó.