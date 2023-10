Adabel Guerrero, contenta por cumplir tres décadas de carrera artística, reveló que está preocupada por su futuro económico. Precavida, reveló en diálogo con Pronto que se está ocupando de resolver cómo va a mantenerse sola cuando alcance la ancianidad.

“Yo soy una artista de toda la vida y hoy por hoy me estoy ocupando de ver qué carajo hago cuando sea más grande con el tema jubilación. Yo sé que no voy a tener jubilación o no va a existir y sigo haciendo la carrera. Mi deber y obligación es ocuparme de ver qué voy a hacer, si invertir, si pagarme una jubilación privada. Yo me tengo que encargar ya de ver qué va a pasar conmigo cuando sea más grande”, admitió, algo preocupada por su futuro económico.

Acto seguido, remarcó la importancia de la educación financiera. Especialmente, para los artistas, ya que no tienen trabajos fijos. “Me parece que algunos artistas no tuvieron esa educación financiera, no supieron quizá administrar esos bienes, invertirlos, o creyeron que iban a tener una buena entrada económica toda la vida y no fue así. Realmente hay que ocuparse de eso”, sumó, reflexiva.

ADABEL GUERRERO PIDIÓ QUE ENSEÑEN “EDUCACIÓN FINANCIERA” EN LAS ESCUELAS

Antes de cerrar, Adabel remarcó la importancia de que a los chicos se les enseñe sobre finanzas en las escuelas.

“Me parece imprescindible, no sé si en las escuelas o por lo menos que los padres empiecen a incorporar en la educación familiar cuando los nenes son chicos; primero, educación emocional; segundo, educación financiera”, remarcó.

“Siempre es pensar en el futuro. Soy artista, pero hay otras personas independientes, emprendedores o monotributistas y hay que ocuparse de pensar en el día de mañana”, cerró, contundente.