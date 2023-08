Mónica Farro cruzó con todo a Adabel Guerero en Intrusos tras escuchar sus dichos sobre el teatro de revista: “Ella que se cosificó tanto en las revitas para estar donde hoy está y ahora habla así”.

“Obviamente, hoy la revista no es lo que era antes, pero tiene humor, cuadros de baile, música. La revista no está en terapia intensiva”, remarcó la vedette contundente.

“Que haya una en la calle Corrientes, que es la que estoy haciendo yo, no quiere decir que esté muerta” sumó y distinguió: “Me parece que SEX es maravilloso pero no es revista, ahí se habla de sexo”.

Mónica Farro y Adabel Guerrero.

“Hoy la revista no tiene lo que tenía antes, no confundamos a la gente diciendo que SEX es la nueva revista porque no tiene nada que ver con SEX”, dijo al final Mónica.

QUÉ DIJO ADABEL GUERRERO SOBRE EL TEATRO DE REVISTA QUE ENFURECIÓ A MÓNICA FARRO

En diálogo con el programa de América, Adabel Guerrero habló del teatro de revista, razón por la cual Mónica Farro salió al cruce. “No extraño la revista”, había dicho Adabel.

“En SEX me doy casi todos los gustos. Siempre lo digo, para mí SEX es la revista moderna, es como la evolución de la revista y la revista clásica está como en terapia intensiva”, lanzó Guerrero.