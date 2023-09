Este miércoles en Poco correctos le consultaron a Fede Bal si está decidido a alquilarle un departamento a Estefi Berardi para hacer temporada en Mar del Plata con Kinky Boots, y luego le consultaron a los Socios del espectáculo qué le aconsejarían hacer a la panelista con el conductor de Resto del mundo.

Fede contó que prefiere resignar reuniones con amigos (y amigas) con tal de “traerse algo de plata de la Costa” sin dejar toda la ganancia en un alquiler. “No voy a pagar 25 mil dólares porque no los tengo, entonces voy a ir a un monoambiente chiquitito enfrente del teatro, en la peatonal”, explicó.

“No vendrán más amigos, ni más amigas, no haré más asados. Quiero traerme algo de la temporada”, agregó, Fede, que le hizo un “mangazo” a Estefi: “Bajame un palito menos a ver si llego. No te subas a la de Mar del Plata que piden cualquier cosa”, cerró.

¿LOS SOCIOS DEL ESPÉCTÁCULO LE ALQUILARÍAN UN DEPARTAMENTO A FEDE BAL?

“Me parece que está bien, ¿cómo no se lo va a alquilar? Además, ellos tienen confianza porque se conocen, no sé si desnudos, pero se conocen. Fede, donde va, lleva la fiesta. Fede es la fiesta”, dijo Rodrigo Lussich.

“El terror de Mar del Plata. Se mueven las lámparas cuando llega Fede Bal a Mar del Plata. Estefi lo conoce bien, así que yo le diría que lo piense. Yo le tengo fe a Fede de que es cuidadoso, pero tiene un imán para la fiesta loca”, aseguró Paula Varela.

“Estefi, no. Definitivamente no, de ninguna manera. Imaginate cómo te puede devolver el departamento un Fede Bal con las fiestas que hace, salvo que ella quiera participar de las fiestas también, que se quede en el departamento también y festejen los dos juntos”, aconsejó Nancy Duré.

“Yo creo que fiesta va a haber, y más si está soltero. Quizá un poquito menos”, dijo escuetamente Virginia Gallardo.

“Fede no puede tener una casa si no hay fiesta, si no, no sería Federico Bal, me parece básicamente. Me aseguraría que el depósito sea lo suficientemente grande para hacer las reformas que haya que hacer, y sobre todo porque ellos son amigos…”, cerró

