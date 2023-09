Recientemente separado de Jésica Cirio, su exmarido Martín Insaurralde quedó expuesto en Instagram. ¿Qué pasó? Siempre muy atenta a lo que sucede en las redes sociales, Pochi de Gossipeame dejó en evidencia que el intendente del Municipio Lomas de Zamora tendría un interés en Romina Malaspina.

La exparticipante de Gran Hermano 2015, que formará parte del Bailando 2023, hizo un vivo en Instagram. Entonces, Pochi se dio cuenta de que Martín se había unido para verla y escucharla. Lejos de dejar pasar ese llamativo guiño de él hacia ella, la dueña de la cuenta dedicada al mundo del espectáculo le hizo captura de pantalla y compartió la imagen en su red.

“Insaurralde en un vivo de Romina Malaspina... Acá hay gato encerrado”, expresó, pícara, al pie de la foto que deja en evidencia que Martín estaba vivenciando el live de Romina en la red social. ¿Qué pasa entre ellos?

JÉSICA CIRIO HABLÓ A FONDO DE SU RELACIÓN CON MARTÍN INSAURRALDE

Notero: -¿Uno conoce a las personas cuando se separa?

Jésica Cirio: -No, yo creo que es parte de la vida. Uno va aceptando distintos cambios, distintos momentos de la vida de cada uno. No juzgo que uno conoce a la gente cuando se separa o no se separa. Son momentos diferentes que uno va pasando en la vida y todo se va transformando. El tiempo cura todo.

Notero: -¿Vos estás sanando cosas?

Cirio: -Sí, sí. Yo estoy bien, me estoy acomodando. Extraño a Chloe... Estoy acostumbrándome a esta vida.

Notero: -¿El diálogo está pudiendo darse?

Cirio: -Sí, sí, sí. Tengo diálogo.

“No, no, no hay posibilidad de reconciliación... No, no”.

Notero: -¿Lo justo y necesario?

Cirio: -¡Son fatales! Tengo buen diálogo. Lo normal...

Notero: -¿Cuánto dura una conversación con Martín hoy en día? ¿30 segundos? “Hola, traje a la nena”.

Cirio: -No, a veces hablamos un poco más. Es todo tiempo.

Notero: -¿Hay posibilidad de reconciliación?

Cirio: -No, no, no hay posibilidad. No, no.