Jésica Cirio habló con Socios del Espectáculo de la etapa de soltera que está viviendo y contó que le llegaron muchos mensajes en sus redes sociales.

“¿Tenés algo dando vueltas?”, le preguntaron a la conductora de La Peña de Morfi, quien respondió: “No, nada, no tengo tiempo. Me explotan mis redes sociales”.

“Tengo todo tipo de invitaciones”, agregó y luego de que le consultaran si había mensajes de famosos, la modelo confesó: “Todos los rubros que te puedas imaginar”.

“¿Te mandan desnudos?”, indagó Rodrigo Lussich y Jésica reveló: “Eso no me pasa, igual no suelo ir a los mensajes generales. Mi community me avisa te escribió tal”.

JESICA CIRIO HABLÓ DE LO DOLOROSO DE SU SEPARACIÓN DE MARTÍN INSAURRALDE

Jesica Cirio confesó al programa de eltrece qué es lo más doloroso de su separación de Martín Insaurralde: “Es triste para la dos partes pero tratamos de estar bien”.

“Y de llevar adelante nuestra familia. Por Chloe toda la vida vamos a ser familia, eso es lo más importante”, dijo al final la modelo.