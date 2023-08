A dos meses y medio de hacer pública su separación de Martín Insaurralde, Jésica Cirio dio detalles del vínculo actual que mantiene con el papá de Chloe y fue tajante cuando el notero de LAM le preguntó si es posible una reconciliación.

JÉSICA CIRIO HABLÓ A FONDO DE SU RELACIÓN CON MARTÍN INSAURRALDE

Notero: -¿Uno conoce a las personas cuando se separa?

Jésica Cirio: -No, yo creo que es parte de la vida. Uno va aceptando distintos cambios, distintos momentos de la vida de cada uno. No juzgo que uno conoce a la gente cuando se separa o no se separa. Son momentos diferentes que uno va pasando en la vida y todo se va transformando. El tiempo cura todo.

Notero: -¿Vos estás sanando cosas?

Cirio: -Sí, sí. Yo estoy bien, me estoy acomodando. Extraño a Chloe... Estoy acostumbrándome a esta vida.

Notero: -¿El diálogo está pudiendo darse?

Cirio: -Sí, sí, sí. Tengo diálogo.

Notero: -¿Lo justo y necesario?

Cirio: -¡Son fatales! Tengo buen diálogo. Lo normal...

Notero: -¿Cuánto dura una conversación con Martín hoy en día? ¿30 segundos? “Hola, traje a la nena”.

Cirio: -No, a veces hablamos un poco más. Es todo tiempo.

Notero: -¿Hay posibilidad de reconciliación?

Cirio: -No, no, no hay posibilidad. No, no.