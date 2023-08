Flor Vigna (29) y Luciano Castro (48) iniciaron su relación hace poco más de dos años, y desde entonces han brindado una gran cantidad de entrevistas en las que hablan sobre su vida íntima, pero, eso sí, cuidándose de hablar del tema hijos.

Pero no es de lo único que se cuidan los actores, ya que en las últimas horas ella también contó en sus redes sociales qué usan como anticonceptivos en su intimidad y es mediante un novedoso dispositivo llamado “anillo vaginal”.

Flor Vigna y Luciano Castro (Foto: Instagram)

La cantante dio inicio en las últimas horas a una tanda de preguntas de sus más de seis millones de seguidores de Instagram, y allí uno de ellos le consultó: “Flor, ¿con qué método anticonceptivo te estás cuidando?”.

FLOR VIGNA CONTÓ QUE USA UN “ANILLO VAGINAL” COMO MÉTODO ANTICONCEPTIVO

“Tomaba pastillas, pero me hacían muy mal. Lo cuento porque me parece importante la conciencia de cuidarse. El anillo se usa tres semanas y se descansa una. Pregunten porque a mí me re funciona. Incluso lo dan gratis en algunos centros de salud”, explicó Flor, en una sesión de preguntas de sus más de seis millones de fans.

Flor Vigna (Foto: Instagram)

El método anticonceptivo que usa Florencia se trata de un dispositivo pequeño con forma de aro flexible. Es transparente y mide aproximadamente 5 centímetros de diámetro que s e coloca dentro de la vagina.

Este anillo, libera hormonas de estrógeno y progestina. Estas sustancias reguladoras previenen la ovulación y alteran el revestimiento del útero, dificultando la implantación de un óvulo fecundado.

