A dos meses de separarse de Lucca Bardelli, Julieta Poggio fue a Sería increíble, el programa por streaming que conducen Nati Jota, Elial Moldavsky y Leticia Siciliani, y contó por primera vez el motivo de su separación.

Antes de que la exparticipante de Gran Hermano 2022 haga la íntima revelación, Nati le preguntó sin filtros por la relación que tiene con Marcos Ginocchio.

“¡Yo sabés cómo lo cagaba (a Lucca)! ¡Sabés cómo le entraba a Marcos! ¿A vos no te pasó de estar sola y necesitar cariño? Siento que somos jóvenes y que pasan esas cosas. Uno se confunde”, le dijo la influencer a Poggio, sin eufemismos.

Y Julieta le respondió: “Yo sentía amor por mi novio… Todavía estaba en mi burbuja”.

JULIETA POGGIO CONTÓ POR PRIMERA VEZ POR QUÉ SE SEPARÓ DE LUCCA

Acto seguido, Elial Moldavsky le preguntó a la actriz, bailarina y modelo: “¿Lo viste muy distinto cuando saliste?”.

Fue ante esa simple consulta que Julieta Poggio contó por primera vez por qué se separó de Lucca Baredelli.

“Esto nunca lo conté. Pero yo esperé tanto el momento del reencuentro que no me sentí como pensé que me iba a sentir”, dijo la ex GH, súper honesta.

Y detalló: “Perdés una conexión, una complicidad. Son 5 meses de dormir sola, de estar sola, de no darle explicaciones a nadie. Se pierde la conexión”.

JULIETA POGGIO CONTÓ CÓMO SE LLEVA CON LA SOLTERÍA

Lejos de Lucca Bardelli y tras negar un vínculo amoroso con Marcos Ginocchio, Julieta Poggio contó cómo se lleva con la soltería.

“A mí no me gusta estar mucho sola. Me aburre estar soltera. Es la primera vez y bastante bien, voy dos meses”, destacó.

“No me gusta la soledad. Me gusta pollerea, cucharear, estar con una persona hablándome, que me diga cosas lindas. Me gusta la vida de novia”, concluyó Julieta Poggio, con ganas de vivir un nuevo amor.