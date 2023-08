Después de anunciar su separación de Lucca Bardelli, Julieta Poggio sigue siendo relacionada con Marcos Ginocchio, su compañero de Gran Hermano 2022, pero un nombre sorprendió. La actriz fue relacionada este fin de semana con Francisco Stoessel, el hermano de Tini Stoessel.

“No es verdad. No sé quién inventó eso, ni por qué”

Estefi Berardi contó en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) que pudo hablar con la actriz, que debutará en Coqueluche en medio de un cruce con Pepe Cibrián, y le desmintió todo.

“No es verdad. No sé quién inventó eso, ni por qué”, fueron las palabras de la finalista del reality de Telefe, sobre el rumor de romance con el muchacho de 27 años. “La verdad, me muero. Inventan cada cosa”, expresó.

Fran Stoessel y Tini Stoessel. Foto: Instagram

Julieta Poggio explicó sin filtro por qué decidió no sumarse a OnlyFans

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano 2022 que brilló en Fuerza Bruta y hoy, además de actuar en la obra Coqueluche, forma parte de Fuera de Joda, le dijo “no” a OnlyFans.

La modelo y bailarina reveló que le ofrecieron trabajar en la plataforma para adultos, pero prefirió mantenerse al margen. Y contó sin vueltas por qué se negó a vender contenido erótico.

“Rechacé trabajos como Only Fans, producciones de fotos, quizás un poco el Bailando también porque es otro reality donde hay bardo y quizá no lo consume la gente de esa edad. Preferí hacer otras cosas por mi público”, expresó en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).