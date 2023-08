En medio de las ruedas de prensa por Cocoliche y de su participación en Fuera de Joda, Julieta Poggio se hizo un “huequito” en su agenda para ir a la peluquería.

El día anterior, había anunciado que estaba re contenta porque, finalmente, se animaría a un radical cambio de look. Y así fue. Desde la peluquería, Juli mostró súper conforme su nueva onda.

La exparticipante de Gran Hermano 2022 se tiñó el cabello de rubio. Esta vez, lejos de los tonos dorados, optó por uno mucho más frío en forma de iluminación y desgastado de puntas.

"Por fin, rubia", contó, súper conforme con el resultado. ¡Hermosa!

EL TREMENDO POSTEO DE PEPE CIBRIÁN CONTRA JULIETA POGGIO

Desde que Julieta Poggio salió de la casa de Gran Hermano 2022 se abrieron muchísimas oportunidades laborales. Una de las que se viene es su debut en Coqueluche, una comedia clásica de nuestro país que tendrá su participación. Un sorpresivo posteo de Pepe Cibrián cuestionó a la actriz por una entrevista que dio.





“Hace unos días me preguntaron en una nota por Julieta Poggio, persona que desconozco, pero hoy leí en Infobae esta nota -no es culpa de ella- y a esta le respondo. ¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo y ustedes y todos los que hicimos y hacemos, ahora, qué hacemos?”, cuestionó desde un posteo en Instagram al que tituló “Otro oro más a lo no dorado”.