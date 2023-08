Coti Romero, quien está haciendo todo lo que está a su alcance para superar el mal momento que está atravesando, se refugia en sus ensayos del Bailando 2023, lo que hoy por hoy más disfruta.

Súper cómoda con su equipo y, especialmente, con su bailarín, Jitsu Díaz, la expareja de El Conejo impactó con un truco sobre colchoneta que le salió bárbaro.

“Voy a ir corrigiendo las piernitas, pero hoy avanzamos... Lo llevamos a colchoneta de piso”.

Coti fue a ensayar a un espacio de acrobacias e hizo una doble vuelta en el aire. “Voy a ir corrigiendo las piernitas, pero hoy avanzamos... Lo llevamos a colchoneta de piso”, expresó, orgullosa de sí misma por lo mucho que está evolucionando. ¡Wow!

EL CARIÑOSO GESTO DEL CONEJO CON COTI ROMERO TRAS LA SEPARACIÓN

En pleno tratamiento psicológico para combatir la ansiedad y la depresión, Coti Romero reveló el cariñoso gesto que tuvo el Conejo.

“Ahora está mi mamá y mi papá acá. Vinieron de sorpresa estos días. Los trajo Alexis. No me dijo nada, pero mis papás me contaron”, expresó Romero en LAM.

“Fue un gesto muy lindo y se lo quiero agradecer. Él me vio mal y dijo ‘lo tengo que hacer’”, destacó Coti.

Y agregó: “Ellos se van a quedar un tiempito. También pensé en traer a alguna amiga cuando ellos tengan que irse”.

Enfocada en ella y sin ánimo de volver a estar en pareja, Coti Romero afirmó que aún sigue enamorada de Alexis: “Mi corazón tiene nombre, todavía. Espero que algún día se libere”.