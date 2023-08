En medio del momento complicado que Coti Romero está atravesando, ocupándose de su salud mental con la ayuda de los profesionales, la exparticipante de Gran Hermano 2022 le dedicó un cariñoso mensaje a Camila Lattanzio, a quien conoció en la casa.

La correntina, que en este último tiempo se mostró muy unida a Lattanzio, compartió una divertida foto con ella, abrazándose y riendo en la vía pública, y le expresó su agradecimiento, remarcando que es una gran persona y amiga.

“Siempre acompañando, sin juzgar, sin buscar nada a más que hacerte bien, te quiero tanto Cami... Gracias por haberme permitido conocerte afuera, nunca dejes que nada ni nadie cambie lo que sos”.

“Hoy me nació dedicarle unas palabras a esta mujer, porque sí, porque no sabe lo feliz que estoy de que la vida me haya cruzado con ella. Realmente, es una buena persona con un hermoso corazón”, le dijo Coti.

“Siempre acompañando, sin juzgar, sin buscar nada a más que hacerte bien, te quiero tanto Cami... Gracias por haberme permitido conocerte afuera, nunca dejes que nada ni nadie cambie lo que sos”, cerró Romero, muy dulce con su amiga.

EL CARIÑOSO GESTO DEL CONEJO CON COTI ROMERO TRAS LA SEPARACIÓN

En pleno tratamiento psicológico para combatir la ansiedad y la depresión, Coti Romero reveló el cariñoso gesto que tuvo el Conejo.

“Ahora está mi mamá y mi papá acá. Vinieron de sorpresa estos días. Los trajo Alexis. No me dijo nada, pero mis papás me contaron”, expresó Romero en LAM.

“Fue un gesto muy lindo y se lo quiero agradecer. Él me vio mal y dijo ‘lo tengo que hacer’”, destacó Coti.

“Ahora está mi mamá y mi papá acá. Vinieron de sorpresa estos días. Los trajo Alexis. No me dijo nada, pero mis papás me contaron”.

Y agregó: “Ellos se van a quedar un tiempito. También pensé en traer a alguna amiga cuando ellos tengan que irse”.

Enfocada en ella y sin ánimo de volver a estar en pareja, Coti Romero afirmó que aún sigue enamorada de Alexis: “Mi corazón tiene nombre, todavía. Espero que algún día se libere”.