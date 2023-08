Luego de que Coti Romero abriera su corazón y contara en detalle el mal momento que está atravesando tras salir de Gran Hermano 2022, Alexis “el Conejo” Quiroga fue contundente al opinar sobre la participación de la joven en Bailando 2023, el programa que conducirá Marcelo Tinelli por América.

“No quiero sonar egoísta pero, si fuese por mí, en lo personal yo la he visto a Coti en situaciones muy feas y la sacaría, no me gustaría que haga el Bailando. Es personal lo que pienso”, lanzó Conejo en su visita a LAM, al ser consultado sobre la exposición de su exnovia en este momento.

Por otro lado, el invitado reconoció que este nuevo proyecto que encarará Coti y donde se cruzarán –ya que ambos serán parte del mismo certamen- tiene su lado positivo: “A ella lo que le distrae son los ensayos”.

Sin embargo, el entrevistado fue contundente con su postura y dejó en claro que no cree que sea el momento que la exhermanita se encamine en este programa tan mediático: “Yo lo veo de afuera y una cosa es la actividad y otra cosa es un reality”, cerró.

Luego de haberse mostrado muy angustiados por decidir ponerle un punto a su noviazgo, Coti Romero y Alexis “el Conejo” Quiroga estarían en plan de reconciliación.

Así lo aseguraron en LAM al hablar de la participación de los jóvenes en el Bailando 2023: “Él viajó el fin de semana y me cuentan que el domingo volvió con sus valijas y fue directo a la nueva casa de ella”, comenzó diciendo Pepe Ochoa, misterioso, en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

Fue entonces que, ante la expectativa de las panelistas, develó el misterio: “Durmieron juntos, tuvieron toda una charla en la que deciden volver a darle una chance al amor con mucha tranquilidad. Para mí, nos van a desmentir. Están intentando de nuevo el Conejo y Coti”.

“Hablaron de cuidarse. Y el factor fundamental fue que ella empezó a usar una pulsera de él. Están apostando de nuevo y me encanta, me parece que se lo merecen”, cerró Pepe, poniéndole fichas a la parejita que se conoció y enamoró en su paso por Gran Hermano 2022.