Marina Calabró dio detalles de la explosiva reacción de Carmen Barbieri con Fede Bal tras anoticiarse que la policía le hizo una multa y que le retuvo el auto en Bariloche porque le dio positivo el test de alcoholemia.

Carmen se enteró del conflicto de su hijo cuando estaba grabando Los 8 Escalones. En ese momento llamó furiosa a Fede y Marina escuchó los gritos desde el camarín.

“Me amigué. Fede ¿estás viendo el programa? Ahí va el audio de tu mamá sacada”, le dijo la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) a su hijo, lista para poner al aire la palabra de Calabró.

MARINA CALABRÓ OPINÓ DEL TREMENDO RETO DE CARMEN BARBIERI A FEDE BAL

En comunicación por WhatsApp con Pampito, Marina expresó: “No sabés lo que eran los gritos, en un momento me asusté. Digo ‘¿qué pasa? ¿A esta mujer le están haciendo algo?’”.

“Salgo al pasillo, y en realidad se escuchaba mejor desde adentro del camarín que desde el pasillo, entonces volví a entrar al camarín. Estaba hablando con Fede a los gritos”, detalló Calabró.

MARINA CALABRÓ REPRODUJO LA CHARLA DE CARMEN BARBIERI CON FEDE BAL

“Carmen le decía: ‘¡No te voy a perdonar! ¡Sos un hombre! ¡Hacete cargo de eso!’”.

“‘Te lo advertí y no me escuchás. ¿No te dije ayer? Si tomás, que maneje otro. No me escuchás, ¿para qué hablo?’”.

“‘Y ahora voy a tener la guardia con los periodistas, estoy cansada de dar la cara por vos. Cuando salga y estén los periodistas, ¿sabés lo que les voy a decir? No es mi hijo’”.