Cómo hacer fatay: la receta de las empanadas árabes más famosas del mundo

Los fatay, también conocidos como empanadas árabes, son una de esas recetas ideales para preparar en cantidad y compartir. Su característica forma triangular y el relleno jugoso de carne vacuna los convierten en una alternativa diferente a las empanadas tradicionales.

Uno de los secretos está en el relleno, que se prepara completamente en crudo y combina carne picada con tomate, cebolla, morrón, limón y especias. El tiempo de reposo permite integrar los sabores antes de llevar las empanadas al horno.

La receta compartida por Cucinare propone además preparar la masa desde cero. El resultado es una masa suave que se divide en pequeños bollos y luego se estira para formar discos de entre 12 y 14 centímetros.

Comensales 4 Ingredientes Para la masa 500 g harina 0000.

g harina 0000. 10 g sal.

g sal. 5 g levadura fresca.

g levadura fresca. Un cc agua tibia.

cc agua tibia. 30 cc aceite de oliva o neutro. Para el relleno 500 g carne picada vacuna, ideal bola de lomo o roast beef.

g carne picada vacuna, ideal bola de lomo o roast beef. 2 tomates bien picados.

tomates bien picados. Una cebolla grande bien picada.

cebolla grande bien picada. ½ morrón rojo picado.

morrón rojo picado. Jugo de 1 limón.

Una cucharadita de pimentón dulce.

cucharadita de pimentón dulce. Una pizca comino, opcional.

pizca comino, opcional. Sal y pimienta, a gusto.

Unas hojas de perejil fresco.

Procedimiento para los fatay

Para la masa:

En un bowl, mezclar la harina con la sal, hacer un hueco y agregar la levadura activada, el aceite y el resto del agua. Amasar hasta obtener una masa suave y lisa. Tapar y dejar leudar 30 minutos. Dividir en bollitos de 50 g, bollarlos y dejarlos descansar tapados 20 minutos.

Para el relleno:

Mezclar todos los ingredientes en crudo. Rectificar condimentos. Dejar reposar al menos 30 minutos en heladera. Escurrir si soltó mucho líquido: el relleno debe quedar húmedo, pero no aguado.

Armado y cocción:

Estirar los bollitos en forma circular de unos 12 a 14 cm. Colocar una cucharada generosa de relleno en el centro de cada disco. Cerrar en forma triangular, uniendo los tres bordes, o dejar abiertos como “mini pizzetas ” si se prefiere el estilo lahmayin clásico. Hornear en horno fuerte, a 220 °C–240 °C, sobre una placa enharinada o con un poco de aceite, durante 10 a 15 minutos, hasta que la masa esté cocida y dorada.

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