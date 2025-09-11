Las bombas de papa rellenas combinan esa textura irresistible que todos amamos: un exterior crocante y dorado, gracias al empanado impecable, que se funde con el puré cremoso y los sabores del interior.
Esta receta propone un puré condimientado con nuez moscada, ajo y perejil, unido con yemas y queso rallado, que sirve para envolver un corazón de jamón y queso fresco antes de pasarlo por huevo y pan rallado, y freírlo hasta que quede perfectamente dorado.
Ingredientes para bombas de papa rellenas
- 600 g de puré de papas.
- Una cda de manteca.
- Sal, pimienta y nuez moscada.
- 2 cdtas de perejil picado.
- 3 dientes de ajo picados.
- 2 yemas.
- 4 cdas de queso rallado.
- 100 g de jamón picado.
- 400 g de queso fresco.
- 2 huevos batidos.
- Una cda de vinagre.
- 3 tazas de pan rallado.
- 2 huevos para el empanado.
- Aceite para freír, c/n.
Procedimiento
- Condimentar el puré con sal, pimienta, nuez moscada, manteca, ajo y perejil.
- Ligar con las 2 yemas, agregar el queso rallado y dejar enfriar en la heladera.
- Colocar abundante pan rallado en una fuente plana. Tomar una cda de puré y aplanar en forma de tortita. Colocar en el pan rallado.
- Rellenar cada bomba con un cubo de queso fresco y el jamón picado en el centro.
- Cubrir con más puré y darle forma de pelota entre las manos, encerrando el relleno. Pasar por huevo y empanar nuevamente.
- Colocar las croquetas en una fuente espolvoreada con pan rallado. Enfriar en la heladera por ½ hora.
- Pasar las croquetas por huevo batido con vinagre y rebozarlas nuevamente en pan rallado.
- Calentar aceite en una cacerola profunda, y freír las bombas de papa hasta que estén doradas.
