Las bombas de papa rellenas combinan esa textura irresistible que todos amamos: un exterior crocante y dorado, gracias al empanado impecable, que se funde con el puré cremoso y los sabores del interior.

Esta receta propone un puré condimientado con nuez moscada, ajo y perejil, unido con yemas y queso rallado, que sirve para envolver un corazón de jamón y queso fresco antes de pasarlo por huevo y pan rallado, y freírlo hasta que quede perfectamente dorado.

Ingredientes para bombas de papa rellenas

600 g de puré de papas.

Una cda de manteca.

Sal, pimienta y nuez moscada.

2 cdtas de perejil picado.

3 dientes de ajo picados.

2 yemas.

4 cdas de queso rallado.

100 g de jamón picado.

400 g de queso fresco.

2 huevos batidos.

Una cda de vinagre.

3 tazas de pan rallado.

2 huevos para el empanado.

Aceite para freír, c/n.

Bombas de papas rellenas. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Condimentar el puré con sal, pimienta, nuez moscada, manteca, ajo y perejil. Ligar con las 2 yemas, agregar el queso rallado y dejar enfriar en la heladera. Colocar abundante pan rallado en una fuente plana. Tomar una cda de puré y aplanar en forma de tortita. Colocar en el pan rallado. Rellenar cada bomba con un cubo de queso fresco y el jamón picado en el centro. Cubrir con más puré y darle forma de pelota entre las manos, encerrando el relleno. Pasar por huevo y empanar nuevamente. Colocar las croquetas en una fuente espolvoreada con pan rallado. Enfriar en la heladera por ½ hora. Pasar las croquetas por huevo batido con vinagre y rebozarlas nuevamente en pan rallado. Calentar aceite en una cacerola profunda, y freír las bombas de papa hasta que estén doradas.

