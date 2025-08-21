¿Querés sorprender con panes saborizados sin pasarte horas en la cocina? Esta receta es ideal: en apenas 20 minutos, podés preparar variedades perfumadas y sabrosas. La base es una masa fácil de hacer, a la que se le suman ingredientes como ajo, hierbas, queso rallado o aceitunas.
Se amasa, se divide en porciones, se condimentan y se hornean hasta lograr una corteza dorada y crocante. El resultado: panes con aroma irresistible y sabor contundente, perfectos para acompañar cualquier comida.
Ingredientes para panes saborizados
- 500 g de harina 000.
- 10 g de sal.
- 25 cc de aceite.
- 25 g de manteca.
- 250 cc de agua.
- 20 g de levadura fresca.
- 50 g de queso seco.
- 2 cdas de orégano seco.
- 2 cdas de cebolla picada.
Para el relleno
- Jamón cocido, c/n.
- Queso, c/n.
Procedimiento
- Colocar en el centro el resto de los ingredientes menos los sabores.
- Mezclar y amasar.
- Descansar el bollo durante 20 minutos.
- Desgasificar y agregar el relleno. Amasar.
- Cortar la masa en piezas de 50 g, bollar y estirar en una placa enmantecada.
- Reposar el bollo media hora, tapado.
- Fermentar.
- Pintar con doradura.
- Hornear durante 1unos 5/20 minutos a 200°.
- Una vez horneados, pintar con manteca derretida.
- Cortar y rellenar.
