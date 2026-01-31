El catálogo de Amazon Prime Video tiene una joya que atrapa tantos a los amantes de la ciencia ficción como a los que quieren una experiencia similar a la de una sitcom, con capítulos cortos y efectivos. Todo eso engloba Undone.

Esta serie tiene 16 capítulos cortos (unos 20 minutos) y se volvió tema de conversación por su recepción casi perfecta, con 97% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Surgida dentro del mundo animado, su propuesta visual no se parece al resto de las producciones de ese tipo: tiene una textura entre lo real y lo dibujado que, en minutos, te mete en un estado casi hipnótico.

De que trata Undone, en Amazon Prime Video

La trama arranca con Alma, una joven que vive en piloto automático hasta que un accidente de auto la deja en coma. Cuando despierta, empieza a tener visiones de su padre fallecido y descubre una habilidad tan fascinante como inquietante: puede alterar el tiempo (y su percepción de la realidad) mientras intenta entender qué le pasa y por qué.

Ese punto de partida podría sonar a sci-fi “clásica”, pero Undone va por otro lado: usa paradojas, saltos temporales y grietas en la línea de lo real para hablar de trauma, salud mental y vínculos familiares.

No se plantea como un rompecabezas frío, sino como una experiencia emocional que, capítulo a capítulo, te obliga a dudar junto con ella: ¿es un don, una herida, una mezcla de ambas?

El tráiler de Undone, la serie de ciencia ficción de Amazon Prime Video.

Uno de sus golpes de efecto es cómo está hecha: utiliza rotoscopia, es decir, se filma a los actores y luego se anima encima para lograr un movimiento y una expresividad muy particulares. Esa decisión no es solo estética: refuerza la sensación de que Alma vive en un mundo “parecido” al nuestro, pero apenas corrido de lugar.

Cómo es el reparto de Undone

El elenco también suma: Rosa Salazar interpreta a Alma y Bob Odenkirk (el actor del inefable abogado Saul Goodman en Breaking Bad o Better Call Saul) a su padre, en una relación que atraviesa la muerte y vuelve como motor de todo lo que sucede.

Y detrás están Kate Purdy y Raphael Bob-Waksberg, nombres asociados a la sensibilidad narrativa de Bojack Horseman, con esa habilidad para mezclar humor, dolor y preguntas incómodas sin subrayar de más.

El resto del elenco principal:

Angelique Cabral es Becca Winograd-Diaz.

Constance Marie es Camila Diaz.

Siddharth Dhananjay es Sam.

Daveed Diggs es Tunde (en la temporada 1).

Alma es una joven que vive en piloto automático hasta que un accidente de auto la deja en coma.

Si buscás una serie corta para maratonear, pero con una marca propia (de esas que te quedan dando vueltas), Undone es de las que valen el “play” sin pensarlo tanto.

Otra animada de ciencia ficción para ver en Prime Video

Si querés una alternativa a Undone, una opción fuerte (y muy popular) en Prime Video Latam es Invincible (Invencible), animación adulta con ADN de cómic: superhéroes, violencia explícita y giros pesados, pero también drama familiar y dilemas morales que la vuelven mucho más que “acción y sangre”.

Además, sigue muy vigente en la plataforma y hasta se habla de varias temporadas por delante.