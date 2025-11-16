Un nuevo thriller político y bélico dirigido por la ganadora del Premio Oscar Kathryn Bigelow viene dando de qué hablar desde su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia que le valió un aplauso de 11 minutos con personas de pie y su desembarco en Netflix hace pocas semanas.

Y recientemente, la controversia que despierta esta película subió de nivel con la filtración de un memorándum interno del Pentágono cuestionando la veracidad y precisión de la entrega.

// El thriller argentino con Gerardo Romano y Martina Gusmán que arrasa en Prime Video

El filme es Una casa de dinamita, con guion de Noah Oppenheim y dirigida por Kathryn Bigelow, y cuenta con casi dos horas de duración.

De qué trata

La trama se desarrolla en un escenario donde un misil nuclear de origen desconocido se dirige hacia territorio estadounidense, lo que desencadena una frenética carrera para identificar al responsable y decidir la respuesta adecuada.

La historia pone la lupa en los 20 minutos previos al posible impacto, un lapso en el que los líderes políticos y militares deben tomar decisiones que podrían alterar el destino del mundo.

Idris Elba encarna al presidente de los Estados Unidos.

La protagonista es una oficial de alto rango en la Sala de Situaciones de la Casa Blanca, encargada de localizar la fuente del ataque y evitar la devastación.

La cinta evita el maniqueísmo y la simplificación geopolítica, optando por retratar la vulnerabilidad, la histeria y la inoperancia de quienes ostentan el poder en situaciones límite.

Elenco de lujo

Más allá de la trama llena de adrenalina que impide sacar la vista de la pantalla, la película se apoya en un elenco de primer nivel.

Idris Elba encarna al presidente de los Estados Unidos, que se ve súbitamente confrontado con un ataque nuclear inminente; Rebecca Ferguson es la Capitana Olivia Walker, la oficial de alto rango en la Sala de Situación de la Casa Blanca, encargada de coordinar la comunicación en medio de la emergencia.

Junto a ellos aparecen Gabriel Basso, quien le da vida a Jake Baerington, el asesor adjunto de Seguridad Nacional; Jared Harris, el secretario de Defensa Reid Baker; y Tracy Letts, como el general Anthony Brady.

El Penágono emitió un comunicado para aclarar lo que muestra la película Una casa de dinamita.

Completan el elenco Jason Clarke, como Mark Miller; Moses Ingram, como Cathy Rogers; Greta Lee, como Ana Park; Malachi Beasley es William Davis; Brian Tee como Ken Cho; Brittany O’Grady como Lily Baerington; y Gbenga Akinnagbe como General Kyle.

Polémica con el Pentágono

Debido a que la ficción no deja muy bien parado al Departamento de Defensa de EE UU, funcionarios del Pentágono elaboraron un memo para abordar las “suposiciones falsas” de la película y “proporcionar hechos correctos y una mejor comprensión” del sistema actual, según confió Bloomberg.

El documento afirma que el fracaso de los militares al no detener un misil que se dirigía a EE.UU. está bien como “una parte convincente del drama destinado al entretenimiento de la audiencia”.

// La historia real detrás de Muerte por un rayo, la miniserie histórica que arrasa en Netflix

Sin embargo, el Pentágono aclaró que las pruebas actuales cuentan “una historia muy diferente” a la que se muestra en la película.

El principal problema parece estar relacionado a la precisión de su tecnología. De acuerdo a la misiva, la Agencia de Defensa de Misiles del Departamento de Defensa refleja que sus sistemas de ataque e intercepción de misiles “mostraron una tasa de precisión del 100% en pruebas realizadas durante más de una década”.