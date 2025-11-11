Protagonizada por Michael Shannon, Matthew Macfadyen y Nick Offerman, Muerte por un rayo (Lightning Strike) es una de las producciones más comentadas del año en Netflix. Con solo cuatro episodios, esta miniserie reconstruye una historia real que marcó a los Estados Unidos: la vida y el asesinato del presidente James A. Garfield, el segundo mandatario en morir durante su período de Gobierno.

Con producción ejecutiva de David Benioff y D. B. Weiss —los creadores de Game of Thrones—, la serie combina la precisión histórica de un drama político con el ritmo intenso de un thriller humano. Lejos de centrarse únicamente en la figura del presidente, Muerte por un rayo propone un retrato profundo de la fragilidad del poder, la ambición y el delirio que pueden torcer el rumbo de una nación.

Fotograma de "Muerte por un rayo" (Lightning Strike) Foto: gentileza Netflix

La trama se inicia con Garfield, interpretado por Michael Shannon, un hombre íntegro y sereno, comprometido con el servicio público. Nacido en una granja de Ohio y padre de siete hijos, su llegada a la Casa Blanca fue tan sorprendente como involuntaria.

En 1880, asistió a la convención republicana de Chicago solo como delegado, pero un discurso improvisado lo catapultó a la candidatura. Después de 36 votaciones consecutivas, fue proclamado candidato presidencial en medio de un partido dividido entre facciones conservadoras y liberales.

EL VERDADERO CASO DETRÁS DE MUERTE POR UN RAYO, LA NUEVA MINISERIE HISTÓRICA DE NETFLIX

Del otro lado, la historia se oscurece con la aparición de Charles J. Guiteau, interpretado por Matthew Macfadyen. Guiteau es un fanático desequilibrado que representa la peligrosa frontera entre la obsesión y la locura. Fracasó como abogado, escritor y predicador, y su vida errante lo llevó incluso a la comuna utópica de Oneida, donde intentó practicar el amor libre sin éxito.

Su desequilibrio mental fue en aumento hasta convencerse de que era un instrumento divino destinado a influir en la política. Cuando un discurso suyo fue utilizado en la campaña de Garfield, creyó que había sido crucial para su victoria. Aquella confusión entre realidad y fantasía selló su destino y el del presidente.

Fotograma de "Muerte por un rayo" (Lightning Strike) Foto: gentileza Netflix

Dirigida por Matt Ross, Muerte por un rayo no se limita a relatar un hecho histórico: explora los abismos psicológicos detrás del crimen, el costo de la ambición y las sombras del poder que aún resuenan en la política contemporánea.

