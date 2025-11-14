Uno puede encontrar en las plataformas de streaming muchas películas que se centran en el fútbol americano, y la mayoría de ellas muestran realmente cómo es dedicarse profesionalmente a dicho deporte y la forma en la que éste puede llegar a cambiar las vidas de varias personas, desde jugadores y entrenadores hasta aficionados. Pero hay una cinta que rompe el molde, se enfoca en el aspecto médico y causó mucha polémica.

Es el caso de La verdad oculta (Concussion), protagonizada por Will Smith y Alec Baldwin, que revela a lo largo de dos horas de duración los daños severos e irreversibles que pueden llegar a sufrir los futbolistas profesionales después de años de entregarse por completo en cada juego.

De qué trata La verdad oculta

La película narra la historia real del Dr. Bennet Omalu, un médico forense que descubre una Encefalopatía Traumática Crónica (ETC) causada por los golpes repetitivos en la cabeza que sufren los jugadores de la National Football League (NFL).

Pero al intentar revelar la verdad, se enfrenta a la poderosa liga, que hace todo lo posible por silenciarlo. Hasta que finalmente en 2009 la NFL decidió ceder.

Más allá de consecuencias y cambios, incluso en ese momento el presidente de EE.UU.,que era Barack Obama, hizo un llamado a revisar las normas para evitar que el CTE se siga viendo en los jugadores profesionales.

En La verdad oculta, Will Smith interpreta al Dr. Bennet Omalu.

Quiénes actúan

En la shockeante actúan Will Smith como el Dr. Bennet Omalu y Alec Baldwin en el papel del Dr. Julian Bailes.

A ellos los acompañan Albert Brooks, quien interpreta al Dr. Cyril Wecht; Gugu Mbatha-Raw, como Prema Mutiso; David Morse actúa como Mike Webster; Arliss Howard es el Dr. Joseph Maroon; Paul Reiser como el Dr. Elliot Pellman; Luke Wilson Interpreta a Roger Goodell; y Adewale Akinnuoye-Agbaje hace lo propio como Dave Duerson.

Polémica más allá del argumento

La cinta no solamente generó polémica por su trasfondo sino porque pese a recibir muy buenas críticas, no fue nominada a los Oscars 2016. Ni siquiera su protagonista Will Smith, aunque para muchos era número puesto.

El tráiler oficial de Concussion, con Will Smith y Alec Baldwin.

A propósito, el crítico de cine Rafael R. Deustúa en BBC explicó: “El comienzo fuerte está en el retrato de Omalu -con un gran trabajo de Will Smith en expresividad y carisma- y la muerte que le llevó a determinar las consecuencias de las repetidas contusiones que sufre un jugador de Americano”.

Baldwin y Smith, dos figuras rutilantes que atraviesan la pantalla.

El caso del tirador de Nueva York que acusó a la NFL

En la noche del lunes 28 de julio último se produjo un tiroteo en el que murieron cuatro personas en el interior de un rascacielos ubicado en el 345 de Park Avenue, Nueva York.

El tirador fue el exjugador de fútbol americano, Shane Tamura, quien luego de los asesinatos se suicidó. Y que había dejado una carta en la que hablaba de su lesión ETC.

Justamente fue una década después de que viera la luz esta cinta que trata del médico forense que descubre el problema de esta lesión crónica.

Dónde ver La verdad oculta

En Argentina la película está en las plataformas de streaming Netflix y Prime Video. También está disponible para compra o alquiler en servicios como Google Play y a través de la aplicación de Apple TV+.