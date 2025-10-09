Netflix nos tiene acostumbrados a todo tipo de producciones en su catálogo, pero sin duda las de intriga y suspenso están entre las favoritas del público. Y en este caso, bien podría tratarse de una película basada en una novela de Agatha Christie, en la que nada parece lo que es y todos aparecen como sospechosos.

Sin embargo, en esta oportunidad, La mujer del camarote 10 no está basada en un cuento de la conocida escritora británica sino en una novela récord de ventas de una compatriota como Ruth Ware.

Y cuenta como protagonista a la actriz Keira Knightley, nominada a dos premios Óscar, y recordada por actuaciones en la saga Piratas del Caribe y dramas aclamados como Orgullo y prejuicio, Expiación, y Descifrando Enigma.

La adaptación es una producción de las compañías Sister y Gotham Group para Netflix y la dirección corrió por cuenta de Simon Stone (La excavación).

De qué se trata La mujer del camarote 10

La historia gira en torno a Laura Blacklock (Knightley), una periodista que es invitada a un crucero de lujo. Todo parece maravilloso, hasta que una noche, luego de haber escuchado un grito que le heló la sangre, vio cómo un cuerpo caía al mar desde el camarote 10, que es contiguo al suyo.

Todos aparecen como sospechosos en esta historia atrapante.

La protagonista avisa acerca de lo sucedido, pero extrañamente los demás pasajeros insisten en que no falta ningún pasajero y afirman que el camarote en cuestión siempre estuvo vacío.

Lejos de cambiar de opinión y convencida de lo que vieron sus ojos, recurre a sus habilidades para investigar qué sucedió realmente y dar a conocer la verdad.

El tráiler oficial de La mujer del camarote 10, en Netflix.

Justamente Laura sospecha que ella podría ser la próxima víctima, por lo que la trama de engaños y desconfianza se potencia para atrapar al televidente.

Quiénes actúan

Además de Keira Knightley en el papel de la reportera especializada en viajes Laura Blacklock, conforman el elenco Hannah Waddingham (Ted Lasso), como Heidi; Guy Pearce (L.A. Confidential y The Brutalist), interpreta a Richard Bullmer; Kaya Scodelario (Infierno bajo el agua, El corredor del laberinto y Piratas del Caribe); David Morrissey (The Walking Dead), que hace de Thomas Heatherley; Paul Kaye (Thoros de Myr en Juego de tronos), como Danny Tyler; y Art Malik, como el doctor Robert Mehta.

La mujer del camarote 10 está basada en una novela exitosa.

También trabajan David Ajala, como Ben; Lisa Loven Kongsli, como Anne Bullmer, Christopher Rygh, como Lars Jensen; y Gitte Witt como Carrie. Completan el elenco Gugu Mbatha-Raw y Daniel Ings.

¿Vuelve Keira Knightley a Piratas del Caribe?

Los rumores sobre una reunión del elenco original de Piratas del caribe se intensificaron este año en las redes sociales. Ante esta posibilidad, Keira Knightley, quien interpretó a Elizabeth Swann desde 2003 y fue su trampolín al estrellato internacional, fue contundente.

En conversación con People, afirmó que no se ve retomando su papel, pese a la expectativa de los fans y a los comentarios de su compañero Orlando Bloom.

“Mis días de piratear terminaron. Creo que definitivamente pasé muchos años haciendo eso. Fue increíble y estoy muy complacida, pero sospecho que mis días de capa y espada se han acabado”, sostuvo.