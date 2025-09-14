Netflix amplió su catálogo de producciones internacionales con un thriller erótico de origen alemán que rápidamente escaló para ubicarse entre lo más visto de la plataforma de streaming.

Se trata de Caerás, una película de 103 minutos dirigida por Sherry Hormann (Guys and Balls, 3096 Days), que combina elementos de romance, suspenso y drama psicológico, ambientada en las idílicas pero engañosas costas de Mallorca. Y que deja la pantalla caliente por sus escenas hot.

De qué trata Caerás en Netflix

Después de una ruptura, Lilli viaja a Mallorca, España, para visitar a su hermana menor, Valeria, quien vive en una antigua propiedad familiar.

Escenas calientes, uno de las aristas de la trama del thriller Caerás.

¡Ojo, a partir de aquí puede haber spoiler!

Lo que en apariencia deberían ser unas vacaciones sanadoras, toman un giro siniestro cuando Valeria le presenta a su nuevo prometido francés, Manu. La pareja recién comprometida planea abrir un lujoso “bed and breakfast” en la isla, y Valeria necesita que Lilli acepte vender su parte de la propiedad heredada para financiar el proyecto.

Pero Lilli no quiere desprenderse del último vestigio de su madre tras su trágico fallecimiento años atrás. Así, la ruptura entre las hermanas se profundiza cuando Lilli conoce a Tom en un club y tienen una aventura de una noche apasionada.

Lejos de lo que se prevé, las cosas se complican aún más cuando Nick, un promotor inmobiliario local, contrata a Tom para que engañe a Lilli y le ceda la propiedad familiar. A medida que crece la química entre ellos, también aumenta el secretismo, pero la verdad nunca permanece oculta por mucho tiempo.

Quiénes actúan en Caerás, en Netflix

Svenja Jung (Holiday Secrets, Crooks) es la actriz protagónica en el papal de Lilli; mientras que Theo Trebs (How to Be Really Bad) se pone en la piel de Tom, y Tijan Marei (Rumspringa, The Privilege) interpreta a Valeria.

Completan el reparto Victor Meutelet (Emily in Paris) es Manu, Lucía Barrado (Desaparecidos) como Girasol y Thomas Kretschmann (Biohackers, Wanted) es Nick.

Caerás combina elementos de romance, suspenso y drama psicológico,

¿Está Caerás basada en una historia real?

No, Caerás no está inspirada en una historia real, ni tampoco basada en una obra literaria. La película es una historia original escrita por Stefanie Sycholt.

Qué dicen las críticas acerca de Caerás

El director Sherry Hormann, con un historial en cine alemán que incluye obras como Jerusalem, I Love You, fue elogiada por capturar la belleza visual de Mallorca, aunque reseñas critican el guion por diálogos forzados y un enfoque excesivo en la desnudez femenina que roza lo sexista.

“La experiencia de verla es muy parecida a la de ver cómo se seca la pintura, con la advertencia semi-importante de que a alguien se le salen los pezones cada veinte minutos más o menos”, resumieron con crudeza en Ready Steady Cut.

Para Casey’s Movie Mania, por su parte, “la presencia magnética de Svenja Jung no es suficiente para superar este desigual thriller erótico de Netflix”.

Mientras que desde LeisureByte coincidieron en que “no es particularmente memorable porque es una película plana y estereotipada sin nada que destaque”.