Para el amor no hay edad, dice la tan trillada frase. Pero no por tan utilizada deja de ser eje de algunas de las producciones que más cautivan a los amantes de películas y series. Y un ejemplo es Engaño, la producción italiana con una historia tan erótica como psicológica que pronto se ubicó entre las preferidas del catálogo de Netflix.

Creada por Pappi Corsicato, la serie cuenta con 6 episodios de 50 minutos cada uno, que sin duda se pueden ver de corrido durante un día o fin de semana en la plataforma de la N.

De qué trata Engaño en Netflix

Al cumplir 60 años, Gabrielle, una mujer adinerada se enamora de un Elía, un hombre mucho más joven, 30 años menor que ella, y como era de esperar, toda la familia duda de sus intenciones.

Los imponentes paisajes de la Costa Amalfitana, en el sur de Italia, son el escenario perfecto para una historia de amor tan intensa como perturbadora.

Quiénes actúan en Engaño y cómo son sus personajes

Giacomo Gianniotti y Monica Guerritore interpretan a la pareja protagonista de la serie.

Monica Guerritore como Gabriella. La protagonista se pone en la piel de una mujer rica que acaba de cumplir 60 años y quien se redescubre como mujer y como amante. La estrella italiana trabajó en producciones como Emboscada, San Agustín y La veneciana.

Giacomo Gianniotti como Elia. El protagonista masculino de la historia es el atractivo hombre del que se enamora Gabriella y por quien está dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su relación con sus hijos y la herencia familiar. Más allá de sus trabajos en títulos como Diabolik: ¡Ginko al ataque!, The Secret Life of Marilyn Monroe y The Cuban, es muy recordado por interpretar al doctor DeLuca en Grey’s Anatomy.

El tráiler de Deceitful Love, una cautivante serie italiana en Netflix.

Emanuel Caserio como Stefano Vasari. En la ficción es el hijo mayor de Gabriella y quien duda de las intenciones de Elia. Para evitar que su madre sufra, interpone una denuncia contra Elia. El actor participó en elencos de El paraíso de las señoras, Forever Young e I cassamortari.

Dharma Mangia Woods como Giulia Vasari. La artista le da vida a Giulia Vasari, la hija de Gabriella y una famosa influencer que no quiere perder a sus seguidores. Sus actuaciones previas son en La familia tiene un precio y Amor a toda costa.

Emanuel Caserio interpreta a Stefano Vasari en Engaño.

Francesco Del Gaudio como Nico Vasari. Se trata del hijo menor de la protagonista. Benvenuti in casa Esposito y el cortometraje Contatto son algunos de sus trabajos previos.

Denise Capezza como Marina Serra. La italiana reconocida por su participación en Gomorra, Crimes of the Future y Baby también se sumó al elenco de Engaño.

Fabrizia Sacchi como Delia. La serie la pone en el papel de la actual pareja de Mario, el ex de Gabriella. Ella supo trabajar en Suspiria, My Brilliant Friend y La mamá más bella.

Sandra Ceccarelli como la madre de Elia. La mujer formó parte de los elencos de Klimt, El oficio de las armas, Romeo y Julieta y El mejor día de mi vida.

Geppy Gleijeses como Mario Vasari. Justamente el mencionado como exesposo de Gabriella, la protagonista, y el padre de sus hijos. El actor fue visto en obras como Gorbaciof, Così parlò Bellavista y Vacanze di Natale ‘91.