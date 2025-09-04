La cuarta temporada de Monster —la celebrada serie antológica de Netflix creada por Ryan Murphy e Ian Brennan— llevará a la pantalla uno de los casos más fascinantes y enigmáticos del folclore estadounidense: el de Lizzie Borden, la mujer acusada de asesinar a su padre y madrastra con un hacha en Massachusetts, en 1892.

Aunque fue juzgada, Lizzie fue declarada inocente, y el misterio perdura más de un siglo después, alimentando adaptaciones literarias, cinematográficas y televisivas.

Esta nueva temporada se suma a un recorrido que ya incluyó a figuras como Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein —interpretado por Charlie Hunnam—, quien será el protagonista de la próxima tanda.

La cuarta entrega se encuentra actualmente en producción, con rodaje previsto para el otoño, y promete una nueva mirada intensa y perturbadora a uno de los casos más comentados de la historia criminal estadounidense.

¿Quiénes actúan?

En un giro sorprendente, el papel de Lizzie Borden será interpretado por Ella Beatty, hija de las estrellas Annette Bening y Warren Beatty, quien se adentra así en uno de los roles más desafiantes y esperados de los próximos meses.

Su elección marca una curiosa conexión generacional con el mundo del espectáculo y añade una capa adicional de interés a la nueva temporada.

Ella Beatty es hija de las estrellas Annette Bening y Warren Beatty.

Completan el elenco la prestigiosa Rebecca Hall, quien interpretará a Abby Borden, la madrastra asesinada, y Vicky Krieps como Bridget Sullivan, la criada de la familia Borden.

Esta combinación de talento asegura un reparto lleno de complejidad emocional, perfecto para reconstruir el drama y los vínculos en una historia marcada por el horror y el silencio.

Una propuesta que consolida el éxito de Monster

La antología Monster logró posicionarse como uno de los grandes éxitos recientes de Netflix.

Su primera temporada, centrada en Dahmer, se convirtió en una de las más vistas en la historia de la plataforma, acumulando mil millones de horas vistas en sus primeros 60 días y posicionándose entre los contenidos más populares de todos los tiempos.

La segunda temporada, dedicada a los hermanos Menéndez, y la tercera centrada en Ed Gein también cosecharon nominaciones a los Emmy, consolidando a la serie como un referente del true crime televisivo.

Lizzie Borden, la mujer acusada de asesinar a su padre y madrastra con un hacha en 1892.

Con la cuarta entrega, el universo Monster se expande hacia el siglo XIX y a una narrativa de época cargada de misterio, estética oscura y carácter psicológico. La elección de Lizzie Borden como protagonista y la ficha de casting reflejan la ambición de renovar la propuesta sin perder la intensidad que define a la saga.

¿Cuándo se verá?

Aunque aún no hay fecha oficial de estreno, se espera que el rodaje comience este otoño, mientras la tercera temporada (Ed Gein) aún aguarda confirmación de lanzamiento durante 2025.

Por ahora, la antología sigue generando expectativa por su capacidad de abordar casos extremos desde una perspectiva íntima y humana.

Con un enfoque histórico, un elenco de lujo y una historia tan retorcida como inolvidable, Monster temporada cuatro promete ser otra entrega inolvidable en la explotación televisiva del crimen real. Una cita obligada para los fanáticos del género y para quienes buscan una dramatización con raíces profundas en la cultura criminal estadounidense.