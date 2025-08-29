En el catálogo de Netflix se encuentra una de las producciones más ambiciosas estrenadas este 2025. Se trata de American Primeval, una miniserie de 6 episodios con un relato visceral y ficticio sobre la lucha por la supervivencia en el Viejo Oeste estadounidense.

Ambientada en la Guerra de Utah en 1857, está enfocada en la violencia por controlar el territorio a través de las contraposiciones entre comunidades, culturas y religiones.

Más allá de que se trata de ficción, el drama western se inspiró en situaciones reales de la historia de Estados Unidos. “Leí un artículo sobre algo llamado la Masacre de Mountain Meadow”, reveló el director Pete Berg (conocido por su trabajo en Friday Night Lights y The Leftovers) a Tudum de Netflix.

El oscuro evento real que inspiró American Primeval

El hecho en cuestión ocurrió el mismo año y se trató del asesinato de 120 migrantes que viajaban desde Arkansas hacia California a manos de la milicia mormona Iron County Militia y algunos nativos de la comunidad Paiute.

De acuerdo al relato histórico, los viajeros de la caravana Baker-Fancher fueron asediados durante cinco días hasta que los miembros de la milicia se acercaron con una bandera blanca (símbolo de paz) para presuntamente ofrecerles ayuda.

Pero era una trampa para que la milicia retirara a los migrantes de sus posiciones de defensa. Hubo un acuerdo de matar a todos menos a los niños menores de siete años.

El episodio lamentable marca una de las etapas oscuras del Oeste americano y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia Mormona), que no reconoció su responsabilidad hasta 2007.

El primer episodio muestra a Sara y su hijo Devin escapando en medio de una feroz batalla donde mormones disfrazados de nativos atacan a un grupo de pioneros.

“Lo elegimos porque había una intersección entre varias naciones nativas, el gobierno de Estados Unidos, los mormones y los ciudadanos estadounidenses que se sentían con derecho a circular por esa zona”, reveló el productor ejecutivo Eric Newman.

Además, desarrolló: “La masacre de Mountain Meadows se convirtió, a efectos narrativos, en un incidente conflictivo para nuestro elenco de personajes”.

El guionista Mark L. Smith, también de The Revenant y The Midnight Sky, destacó la importancia de que la historia fuera equilibrada para ambos lados y no contar una versión como si fuera única: “Fue impulsado por la Legión de Nauvoo, pero tenemos que entender que ellos lo percibieron como una amenaza”.

Gran elenco para American Primeval

El elenco de la serie American Primeval está encabezado por Taylor Kitsch, quien interpreta a Isaac, un hombre atormentado por su pasado. Lo acompañan Betty Gilpin como Sara Rowell, una madre que busca un nuevo comienzo en el Oeste junto a su hijo Devin.

Otras figuras que sobresalen en la miniserie son Kim Coates , quien se pone en la piel de Brigham Young, líder de la Iglesia Mormona, fiel protector de sus seguidores. También surge Jai Courtney quien encarna a Virgil Cutter, un cazarrecompensas que aprovecha la ingenuidad de las otras personas; y Shea Whigham como Jim Bridger, un realista que dirige un fuerte donde paran para los colonos.