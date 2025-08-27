Desde su estreno años atrás en Netflix, jamás dejó de cosechar críticas positivas en el mundo. El boca a boca, incluso, hizo que no se convirtiera en una de esas series de moda, sino en una de aquellas que en cualquier momento cumple con su función de atrapar a la persona que se sienta frente a la pantalla.

La referencia es a El Inocente, el thriller español protagonizado nada menos que por el galardonado Mario Casas.

Dirigida por Oriol Paulo, quien dejó una huella inconfundible en el misterio y es recordado por Contratiempo, la serie se caracteriza por su ritmo frenético y su capacidad para mantener el misterio hasta el último minuto.

En el inocente, Mario Casas interpreta a Mateo Vidal.

Con solo 8 episodios de unos 50 minutos cada uno, esta producción que adapta la novela de Harlan Coben se posiciona como una de las más atrapantes porque está cargada de suspenso y giros inesperados.

¿De qué trata El Inocente?

La serie narra la vida de un ex convicto que trata de rehacer su vida, no confía en casi nadie y trata de descubrir la verdad que le rodea.

Mateo Vidal (interpretado por Casas) es un hombre que busca redención y un nuevo comienzo tras ser condenado por homicidio involuntario.

Sin embargo, una llamada inexplicable desde el teléfono de su esposa, Olivia, durante un viaje desata una cadena de eventos que amenaza con destruir esta nueva etapa de su vida.

El inocente cuenta con un gran elenco.

A lo largo de la serie, el personaje enfrenta dilemas morales y revelaciones que ponen en duda su inocencia, llevando al espectador por un recorrido lleno de intriga y misterio.

Elenco de lujo para El inocente

Mario Casas ofrece una interpretación llena de matices, que sabe transitar entre vulnerabilidad y determinación. Se complementa con el trabajo de actores secundarios como José Coronado, como Teo Aguilar, cuya presencia añade profundidad a una trama por demás intensa.

Aura Garrido, en el papel de Olivia Costa, enriquece el drama con su capacidad para transmitir emociones ocultas, mientras la versatilidad de Alexandra Jiménez (la inspectora Lorena Ortiz) y Susi Sánchez (como Irene Baltierre) añade capas de tensión que mantienen el ritmo de la ficción.

Otro nombres del reparto: Martina Gusmán (Kimmy Dale / Martina Díaz), Juana Acosta (Emma Durán Mazas / María Luján Calvo), Gonzalo de Castro (Jaime Vera), Ana Wagener (Sonia Miralles), Miki Esparbé (Aníbal Ledesma), Xavi Sáez (Ibai Sáez) y Anna Alarcón Visús (Zoe Flament).

Puntos fuerte según las críticas

Trama adictiva y llena de giros. La serie fue elogiada por su capacidad para mantener al espectador enganchado con una trama compleja y llena de giros inesperados.

Actuaciones destacadas. La interpretación de Mario Casas y otros miembros del elenco como José Coronado recibió elogios.

Buen ritmo. Los especialistas apreciaron la estructura de los ocho episodios, que no dan respiro al espectador y mantienen la tensión en cada capítulo.

Temas relevantes. La ficción aborda la corrupción policial, la trata de personas y las segundas oportunidades, añadiendo profundidad a la historia.

Como contrapartida, entre los pocos puntos flacos que señalan los críticos, advierten la presencia de escenas de sexo y violencia que podrían resultar excesivas o innecesarias para algunos espectadores.