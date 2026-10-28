Tragedia en España: dos trenes de alta velocidad chocaron y temen que aumente la cifra de muertos

Un grave accidente ferroviario conmociona a España. Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de la compañía Iryo, chocaron este miércoles en la provincia de Toledo, en un siniestro que las autoridades calificaron como “muy grave”. Hay víctimas fatales, varios vagones descarrilados y un amplio operativo de emergencia para asistir a los pasajeros heridos.

La tragedia ocurrió en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, entre las localidades de Los Yébenes y Urda. Por la violencia del impacto, algunos vagones salieron de las vías y cayeron por un terraplén, mientras los equipos de rescate trabajan en la zona.

En Arriba Argentinos desarrollaron el tema.

Qué se sabe del choque entre dos trenes en España

Según informó la Cadena SER, al menos 10 personas habían muerto en el momento de uno de sus primeros reportes.

En otros reportes españoles las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar debido a la magnitud del accidente y se habla de 30 personas fallecidas. Cantidad de heridos 179.

En tanto, otros reportes difundidos durante la cobertura hablaban de un número de víctimas mucho mayor. La cantidad de fallecidos deberá confirmarse con los datos oficiales más recientes.

Uno de los pasajeros que habló con la Cadena SER describió la gravedad de la colisión y aseguró que uno de los vagones había quedado completamente destrozado.

El estado de las formaciones y la presencia de vagones descarrilados complican las tareas de asistencia y rescate. Las autoridades trabajan para determinar cuántas personas viajaban en ambos trenes y cuál es el balance definitivo de víctimas.

Un amplio operativo de emergencia: hospitales preparados para recibir heridos

Ante la magnitud del siniestro, los servicios de emergencia desplegaron un operativo en la zona para atender a los pasajeros afectados.

Los hospitales del área se prepararon para recibir a los heridos, mientras también se habilitaron instalaciones para brindar asistencia a las personas involucradas en el accidente. Entre los espacios dispuestos para la atención se encuentra un polideportivo.

El operativo busca garantizar la atención médica y facilitar la coordinación de los equipos que trabajan en el lugar, en medio de la preocupación por la cantidad de personas afectadas.

La posible causa del accidente: investigan un fallo en el sistema de seguridad

Mientras continúan las tareas de emergencia, también comenzaron las primeras evaluaciones para determinar qué provocó la colisión entre las dos formaciones.

De acuerdo con la información difundida por la Cadena SER, desde el centro de control ferroviario de la estación madrileña de Atocha se trabajaba con la hipótesis de un posible fallo de seguridad.

El especialista en información ferroviaria de ese medio, Edu Hernández, señaló que el sistema de seguridad ferroviaria LZB habría experimentado una interrupción durante algunos minutos.

Sin embargo, esta hipótesis no constituye una confirmación de las causas del accidente. La investigación deberá establecer qué ocurrió, si existió una falla técnica y qué circunstancias llevaron a que los dos trenes terminaran involucrados en una colisión de semejante magnitud.