Un fuerte escándalo sacude al Colegio Modelo de Lomas de Zamora, donde padres y estudiantes denunciaron que un grupo de alumnos habría utilizado imágenes de sus compañeras para crear, mediante inteligencia artificial, fotos falsas de desnudos que luego habrían sido difundidas y ofrecidas en sitios para adultos.

El caso involucra a cerca de 50 alumnas, en su mayoría menores de edad. Frente a la institución se realizó una protesta de padres y estudiantes para reclamar respuestas ante la situación.

La información fue difundida este jueves por Mercedes Ninci en La Mañana con Moria, donde brindó detalles sobre la denuncia y el avance de la investigación judicial.

Escándalo en Lomas de Zamora: alumnos usaron IA para crear fotos íntimas de sus compañeras y venderlas

Qué pasó en el colegio de Lomas de Zamora

“Hola, Mercedes, estás en la escuela de los desnudos, de la IA”, anunció Moria Casán al presentar el informe en La Mañana con Moria por eltrece.

“Sí, es un colegio Modelo, top de Lomas. Son unos chicos que decidieron hacer una pyme, hacer unos pesos. Entonces, tomaron imágenes de 50 compañeras de tercer año, la mayoría de 14 años, con el uniforme, y a través de la IA hicieron imágenes de las chicas desnudas que las subieron a las redes, pero después las subieron a sitios pornos”, relató Ninci.

De acuerdo con la periodista, tras conocerse el caso hubo una protesta de padres frente al establecimiento.

Una de las madres que tomó protagonismo como vocera del grupo también habría declarado ante la Justicia. Según contó Ninci, la hija de la mujer habría sido víctima de la manipulación de sus imágenes y el señalado como responsable sería alguien de su entorno cercano.

La denuncia contra el colegio por cómo manejó el caso

Uno de los puntos que generó mayor enojo entre las familias es la respuesta de la institución ante la situación.

Según relató Ninci, una de las madres denunció que el colegio habría mantenido el caso en silencio durante aproximadamente un mes y no habría informado inicialmente a las familias.

La periodista también indicó que actualmente las clases se realizan de manera virtual y que, según la explicación brindada por la institución, no podrían expulsar a los alumnos señalados debido a las normas vigentes.

El caso quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

Qué pasará con los adolescentes imputados por el caso de las imágenes creadas con IA

Según la información brindada por Mercedes Ninci desde Tribunales, son cuatro los adolescentes imputados y tienen 14 años.

La periodista señaló que la investigación está vinculada a la producción y distribución de material audiovisual con fines de comercialización.

Ninci también mencionó una pena de hasta seis años en relación con el delito investigado. Sin embargo, al tratarse de adolescentes de 14 años, su situación judicial debe analizarse bajo el régimen de responsabilidad penal juvenil y las normas específicas aplicables a menores de edad.

Por el momento, la Justicia continúa investigando el caso para determinar cómo fueron obtenidas las imágenes, quiénes participaron de su manipulación y difusión y si efectivamente existió una comercialización del material.