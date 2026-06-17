Cada vez más familias eligen celebrar el Día del Padre con experiencias que priorizan el disfrute compartido, el bienestar y la gastronomía por encima de los regalos materiales.

En 2026, la tendencia parece consolidarse con propuestas que combinan buena comida, vinos, relax y tiempo de calidad, una fórmula que gana adeptos en distintas ciudades del país.

Según especialistas del sector turístico y gastronómico, los regalos experienciales vienen creciendo de manera sostenida, impulsados por el deseo de crear recuerdos y compartir momentos significativos.

En este contexto, hoteles y restaurantes diseñaron propuestas especiales para quienes buscan salir de la rutina y transformar la celebración en un plan diferente.

Foto: IA

QUÉ REGALAR EL DÍA DEL PADRE: LAS EXPERIENCIAS PARA RECORDAR MÁS ELEGIDDAS

Una de las opciones que se suma a esta tendencia es la de Negresco Bistró, el restaurante de Palladio Hotel Buenos Aires, ubicado en Recoleta. Para el domingo 21 de junio, el espacio ofrecerá un menú especial de tres pasos acompañado por Ruttini Wines, pensado para disfrutar en familia.

La propuesta gastronómica fue diseñada por el chef ejecutivo Facundo Stéfano y apunta a quienes buscan combinar cocina de autor, maridajes seleccionados y un ambiente elegante para celebrar una fecha especial.

El restaurante, que suele recibir tanto a huéspedes como a visitantes locales, se convirtió en uno de los espacios gastronómicos destacados de la zona.

Pero la gastronomía no es la única protagonista de esta nueva forma de homenajear a los padres. El bienestar también ocupa un lugar cada vez más importante dentro de las opciones elegidas para regalar.

En esa línea, el hotel también presentó una experiencia orientada al relax y al cuidado personal que incluye acceso a circuitos de spa, sauna, tepidarium, jacuzzi, piscina climatizada, áreas de descanso y un masaje corporal descontracturante. La propuesta se completa con una experiencia gastronómica y una botella de vino de obsequio.

NUEVAS FORMAS DE FESTEJAR EL DÍA DE LA PATERNIDAD

La creciente demanda de este tipo de actividades refleja un cambio de hábitos en los consumidores. Mientras que años atrás predominaban los regalos tecnológicos, la indumentaria o los accesorios, actualmente muchas personas priorizan obsequios vinculados al disfrute, la salud y el tiempo compartido.

La tendencia no solo se observa en hoteles y restaurantes de alta gama. También se replica en propuestas vinculadas al turismo de cercanía, degustaciones, clases gastronómicas, escapadas de fin de semana y experiencias de bienestar, opciones que buscan responder a una misma necesidad: celebrar con momentos memorables.

De cara al Día del Padre 2026, todo indica que las experiencias seguirán ganando espacio entre quienes buscan sorprender con algo diferente y convertir la fecha en una oportunidad para compartir, relajarse y disfrutar.