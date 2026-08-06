El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para el 6 de agosto, marcada por lluvias, tormentas y ráfagas.

Las condiciones comenzarán a mejorar recién durante el viernes, cuando también se producirá un marcado descenso de la temperatura.

De acuerdo con el pronóstico vigente, durante la jornada se registrarán lluvias y tormentas de variada intensidad en gran parte del AMBA, con cielo mayormente nublado, elevada humedad y condiciones inestables.

Además, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por vientos fuertes, por lo que recomienda extremar las precauciones ante la posibilidad de ráfagas que podrían dificultar la circulación y provocar la caída de ramas, carteles u otros objetos.

Las precipitaciones más intensas, acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento, comenzarían alrededor de las 7 de la mañana y se extenderían durante buena parte del día. También podrían registrarse períodos de baja visibilidad y complicaciones para las actividades al aire libre.

Cómo estará el tiempo el viernes en el AMBA

Para el viernes, el SMN prevé una mejora significativa de las condiciones meteorológicas en el AMBA. El cielo permanecerá mayormente despejado, las probabilidades de lluvia serán nulas y el ambiente se volverá mucho más frío.

La temperatura mínima será de 5 °C, mientras que la máxima alcanzará los 13 °C. El viento continuará soplando desde el sector sur, aunque con menor intensidad y sin ráfagas destacadas.

Se recomienda:

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Circular con precaución debido a la posible reducción de la visibilidad y acumulación de agua en calles.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones del pronóstico o de las alertas meteorológicas.

Se solicita a todo el personal mantenerse atento a las comunicaciones oficiales y adoptar las medidas preventivas necesarias para resguardar su seguridad.